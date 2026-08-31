Juventus, Jonathan David está fechado com o Atlético de Madrid: os detalhes

Jonathan David vai da Juventus para o Atlético de Madrid: segundo informa Fabrizio Romano, foi alcançado um acordo verbal entre a Juventus e os Colchoneros. A fórmula é a de um empréstimo inicial com opção de compra fixada em 25 milhões para o atacante canadense, que está prestes a se juntar ao Atlético. O clube espanhol assumirá mais de 50% do salário.





A NEGOCIAÇÃO CONCLUÍDA PELA MANHÃ

Juventus e Atlético de Madrid mantiveram contato constante por Jonathan David, atacante canadense nascido em 2000 de saída da Continassa após uma temporada decepcionante e um início de 2026-27 nos mesmos moldes da anterior (na partida de sábado contra o Parma, David foi vaiado de forma sonora no momento em que foi substituído por Nico Gonzalez).





Depois da oferta oficial apresentada pelos Colchoneros no domingo, por uma operação de empréstimo com opção de compra, os contatos entre a diretoria da Juventus, com o CEO Giovanni Carnevali e o diretor esportivo Frederic Massara, seguiram também hoje, de forma positiva.





O canadense nascido em 2000, que tem um salário importante de 6 milhões de euros líquidos por temporada até o próximo 30 de junho de 2030, já havia dado sinal verde para a transferência para a equipe de Cholo Simeone e aguardava que as partes chegassem a um acordo que pudesse resolver a situação e satisfazer todas as partes envolvidas. Segundo Marca, David está cada vez mais perto do Atlético de Madrid.



