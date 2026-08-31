Juventus e Atlético de Madrid mantêm contato constante por Jonathan David, atacante canadense nascido em 2000, de saída da Continassa após uma temporada decepcionante e um início de 2026-27 na mesma linha do anterior (na partida de sábado contra o Parma, David foi fortemente vaiado no momento em que foi substituído por Nico Gonzalez).





Depois da oferta oficial apresentada pelos Colchoneros no domingo, por uma operação de empréstimo com opção de compra, os contatos entre a diretoria da Juventus, com o CEO Giovanni Carnevali e o diretor esportivo Frederic Massara, continuam também nesta segunda-feira.





O canadense nascido em 2000, que tem um salário importante de 6 milhões de euros líquidos por temporada até o próximo dia 30 de junho de 2030, já deu sinal verde para a transferência para o time de Cholo Simeone e aguarda que as partes consigam chegar a um acordo que resolva a situação e satisfaça todos os envolvidos. Segundo a Marca, David está cada vez mais perto do Atlético de Madrid.



