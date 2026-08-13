Agora que encontrou um novo time, já é possível fazer um balanço definitivo sobre quem foi, e o que representou, Dusan Vlahovic para a Juventus. No fim das contas, achamos que se pode falar de uma grande decepção, ou pelo menos de uma grande ilusão.





Certamente a Juventus se iludiu quando, em janeiro de 2022, o contratou da Fiorentina por 70 milhões de euros mais 10 em bônus, garantindo ao mesmo tempo um supersalário que, com os aumentos, depois chegaria até mesmo a 12 milhões por temporada. Ao contratar um jogador de 22 anos que somava 108 partidas e 49 gols pela Fiorentina, a Juventus pensou ter levado para casa um atacante geracional, alguém capaz de carregar o time e fazer a diferença. Não foi o que aconteceu.







