Juventus, ilusão com Vlahovic, só há um vencedor no caixa, mas o substituto ainda falta

Agora que ele encontrou um novo time, é possível fazer um balanço definitivo sobre quem foi, e o que representou, Dusan Vlahovic para a Juventus. No fim, achamos que se pode falar de uma grande decepção, ou pelo menos de uma grande ilusão.





Com certeza a Juventus se iludiu quando, em janeiro de 2022, o contratou da Fiorentina por 70 milhões de euros mais 10 em bônus, garantindo ao mesmo tempo um super salário que, com os aumentos, chegaria depois a 12 milhões por temporada. Ao contratar um jogador de 22 anos que somava 108 partidas e 49 gols pela Fiorentina, a Juventus pensava ter colocado dentro de casa um atacante geracional, alguém capaz de carregar o time e fazer a diferença. Não foi assim.







