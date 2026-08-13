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Juventus Inside Vlahovic 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, ilusão com Vlahovic, só há um vencedor no caixa, mas o substituto ainda falta

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion
D. Vlahovic

Nada de Premier ou LaLiga, o sérvio vai para o Besiktas com um salário alto

Agora que ele encontrou um novo time, é possível fazer um balanço definitivo sobre quem foi, e o que representou, Dusan Vlahovic para a Juventus. No fim, achamos que se pode falar de uma grande decepção, ou pelo menos de uma grande ilusão.


Com certeza a Juventus se iludiu quando, em janeiro de 2022, o contratou da Fiorentina por 70 milhões de euros mais 10 em bônus, garantindo ao mesmo tempo um super salário que, com os aumentos, chegaria depois a 12 milhões por temporada. Ao contratar um jogador de 22 anos que somava 108 partidas e 49 gols pela Fiorentina, a Juventus pensava ter colocado dentro de casa um atacante geracional, alguém capaz de carregar o time e fazer a diferença. Não foi assim.



  • É claro que Vlahovic tem uma atenuante, ou seja, a de ter chegado a uma das piores Juventus da história. Em quatro anos e meio, no mundo da Juventus, aconteceu de tudo: um presidente (Agnelli) e todo um conselho de administração varridos por uma investigação, uma série de mudanças na diretoria como nunca se tinha visto na história do clube (Arrivabene, Cherubini, Giuntoli, Comolli e, por fim, Carnevali e Massara), sem falar dos treinadores. Vlahovic, em Turim, foi treinado por Allegri, Motta, Tudor e Spalletti, para enfim voltar com Italiano, o técnico que mais o havia valorizado na Fiorentina e que agora reencontra no Besiktas.


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  • De qualquer forma, independentemente do caos da Juventus nos últimos anos, caberia justamente a Vlahovic, e a poucos outros, demonstrar que eram campeões capazes de ainda assim fazer a diferença e de arrastar a equipe para fora das areias movediças. E Vlahovic só fez isso parcialmente: apesar dos seus 68 gols em 168 partidas, o camisa 9 foi muitas vezes vítima do próprio nervosismo e das próprias frustrações, além de limitações técnicas que nunca conseguiu melhorar, em particular no controle de bola e nas trocas de passe em espaços curtos com os companheiros de equipe. Vlahovic, embora tenha um chute potente e preciso, deixa a Juventus com apenas um troféu na galeria, a Copa da Itália de 2024, vencida graças a um gol seu na final contra a Atalanta.



  • O fato de Vlahovic não ser aquele craque que o mundo da Juventus esperava também fica evidente pelo destino ao qual o mercado o levou. O sérvio alimentou por meses, se não por anos, sonhos mais importantes, quando se falava da Premier League, do Arsenal em particular, ou então do Barcelona e do Bayern de Munique. No fim, nenhum desses clubes o levou em consideração. Aos 26 anos, e pelos próximos três, portanto na fase central e mais importante de sua carreira, Vlahovic tem de se contentar com o campeonato turco. Dizemos isso, obviamente, com o máximo respeito ao Besiktas e ao futebol turco, que neste momento histórico são mais ricos e competitivos do que o futebol italiano. Mas não são a Premier League ou La Liga, que eram os sonhos de Vlahovic.

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  • Do ponto de vista contratual, o jogador nascido em 2000 de Belgrado cai absolutamente em pé: em Istambul, receberá um salário de 10 milhões líquidos por temporada, mais bônus e um generoso prêmio pela assinatura. Desse ponto de vista, ele e seu estafe são absolutamente vencedores. Já a Juventus ainda precisa encontrar o substituto de Vlahovic, porque Kolo Muani é um atacante móvel, que gosta de circular por toda a frente de ataque, e não o clássico centroavante de área.

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