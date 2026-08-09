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Matias GALARZA-paraguay-202509(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, ideia de Galarza para a armação: quem é e quanto custa

Juventus
Mercado da bola
M. Galarza

Surge um novo meio-campista entre os alvos de mercado da Juventus.

A Juventus pode falar com sotaque sul-americano na armação. Segundo o que revela o Tuttosport, estão em andamento avaliações sobre um dos talentos emergentes da última Copa do Mundo: Matias Galarza, o metrônomo do Paraguai. O jogador nascido em 2002 foi oferecido à diretoria da Juventus nos últimos dias: as reflexões estão em andamento.


Por características de jogo, de fato, falta ao elenco da Juventus um elemento que saiba conectar e orquestrar o jogo. E é por isso que, segundo o jornal de Turim, Spalletti pensa no nome. Além disso, Massara sabe que há a chance de levá-lo para a Itália por um valor de ocasião, já que o River pode liberá-lo por apenas 6 milhões.

  • Vender primeiro

    No momento, as prioridades são outras (Lucumí e o novo goleiro titular, além de um reserva para Kolo Muani), e para adicionar outro meio-campista, é preciso que antes alguém saia entre Arthur, Koopmeiners e Miretti. Um passo de cada vez, portanto, embora até o amistoso de ontem contra a Inter, na Austrália, tenha evidenciado como falta um armador no meio-campo da Juventus.

    • Publicidade

  • QUEM É GALARZA

    Meio-campista nascido em 2002, em Assunção, no Paraguai, Galarza pertence ao River Plate, mas na primeira parte de 2026 jogou por empréstimo no Atlanta United, nos Estados Unidos. Formado nas categorias de base do Olimpia Assunção, aos 18 anos foi negociado com o Vasco da Gama, no Brasil, onde jogou de 2021 a 2023, com um balanço de 58 partidas e 5 gols (além de uma passagem por empréstimo pelo Coritiba em 2022, com 11 jogos). Depois, transferiu-se para a Argentina, primeiro para o Talleres (de 2023 a 2025, 68 partidas e 5 gols) e depois para o River Plate em 2025 - 14 partidas e nenhum gol - antes do empréstimo ao Atlanta (10 jogos e nenhum gol). Pela seleção do Paraguai, soma 19 partidas e 4 gols.

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