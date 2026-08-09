Juventus, ideia de Galarza para a armação: quem é e quanto custa

A Juventus pode falar com sotaque sul-americano na armação. Segundo o que revela o Tuttosport, estão em andamento avaliações sobre um dos talentos emergentes da última Copa do Mundo: Matias Galarza, o metrônomo do Paraguai. O jogador nascido em 2002 foi oferecido à diretoria da Juventus nos últimos dias: as reflexões estão em andamento.





Por características de jogo, de fato, falta ao elenco da Juventus um elemento que saiba conectar e orquestrar o jogo. E é por isso que, segundo o jornal de Turim, Spalletti pensa no nome. Além disso, Massara sabe que há a chance de levá-lo para a Itália por um valor de ocasião, já que o River pode liberá-lo por apenas 6 milhões.