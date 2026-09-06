Nas arquibancadas, também apareceu uma faixa com um significado especial: “7-3-90, grazie Baresi”. A referência é a 7 de março de 1990, quando Mechelen e Milan se enfrentaram no Heysel, pelas quartas de final da Copa dos Campeões. Antes da partida, Baresi, acompanhado pelo dirigente do Milan Paolo Taveggia, quis prestar homenagem às vítimas da tragédia ocorrida no mesmo estádio cinco anos antes, embora a Uefa e as autoridades belgas não tivessem autorizado a iniciativa. Baresi levou 39 rosas vermelhas, uma para cada uma das pessoas que perderam a vida em 29 de maio de 1985, antes da final da Copa dos Campeões entre Juventus e Liverpool. Um gesto que permaneceu na memória dos torcedores da Juventus.











