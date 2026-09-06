A poucos minutos do jogaço entre Juventus e Milan, todo o Allianz Stadium se uniu em homenagem a Franco Baresi. Nos telões apareceu a foto da lenda do Milan, que morreu no último dia 31 de julho, aos 66 anos. O público juventino e milanista se uniu em um longo e comovente aplauso.
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Juventus homenageia Baresi em telão e com faixa
Nas arquibancadas, também apareceu uma faixa com um significado especial: “7-3-90, grazie Baresi”. A referência é a 7 de março de 1990, quando Mechelen e Milan se enfrentaram no Heysel, pelas quartas de final da Copa dos Campeões. Antes da partida, Baresi, acompanhado pelo dirigente do Milan Paolo Taveggia, quis prestar homenagem às vítimas da tragédia ocorrida no mesmo estádio cinco anos antes, embora a Uefa e as autoridades belgas não tivessem autorizado a iniciativa. Baresi levou 39 rosas vermelhas, uma para cada uma das pessoas que perderam a vida em 29 de maio de 1985, antes da final da Copa dos Campeões entre Juventus e Liverpool. Um gesto que permaneceu na memória dos torcedores da Juventus.
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