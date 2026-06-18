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Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Gudmundsson volta a ser cogitado: terceira opção, atrás de Bernardo Silva e Brahim Diaz

Juventus
A. Gudmundsson
Mercado da bola
Fiorentina

A Fiorentina avalia o islandês em 15 milhões de euros

Com a saída de Bernardo Silva, que após o fim de sua trajetória vitoriosa no Manchester City assinou com o Real Madrid, a Juventus continua procurando reforços para o meio-campo e, entre as alternativas mais viáveis a Brahim Diaz, volta a surgir o nome de Albert Gudmundsson.


No caso de Brahim Diaz, que neste momento está disputando a Copa do Mundo com o Marrocos e foi um dos protagonistas do empate em 1 a 1 na estreia contra o Brasil, a negociação não é simples, tanto pela vontade do jogador — que prefere permanecer no Real Madrid e só sairia se fosse “empurrado” pelo clube de Florentino Pérez — quanto pelos custos (estima-se um valor de pelo menos 35 a 40 milhões).

  • GUDMUNDSSON: O CUSTO


    Já no caso de Gudmundsson, a negociação pode ser mais simples. A Fiorentina, com o objetivo declarado de reduzir a folha salarial, incluiu o islandês na lista de jogadores a serem transferidos, oferecendo-o a vários clubes da Série A nas últimas semanas com uma avaliação de mercado em torno de 15 milhões de euros.

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  • SPALLETTI DECIDE

    Segundo o que publica o Tuttosport, há rumores de que, na Continassa, a diretoria da Juventus aguarda o aval definitivo de Luciano Spalletti, que deseja avaliar com o máximo cuidado a integração tática do jogador antes de dar seu ok à negociação. Para Spalletti, Gudmundsson seria a terceira opção, atrás de Bernardo Silva e de Brahim Diaz.