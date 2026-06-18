Juventus, Gudmundsson volta a ser cogitado: terceira opção, atrás de Bernardo Silva e Brahim Diaz

Com a saída de Bernardo Silva, que após o fim de sua trajetória vitoriosa no Manchester City assinou com o Real Madrid, a Juventus continua procurando reforços para o meio-campo e, entre as alternativas mais viáveis a Brahim Diaz, volta a surgir o nome de Albert Gudmundsson.





No caso de Brahim Diaz, que neste momento está disputando a Copa do Mundo com o Marrocos e foi um dos protagonistas do empate em 1 a 1 na estreia contra o Brasil, a negociação não é simples, tanto pela vontade do jogador — que prefere permanecer no Real Madrid e só sairia se fosse “empurrado” pelo clube de Florentino Pérez — quanto pelos custos (estima-se um valor de pelo menos 35 a 40 milhões).