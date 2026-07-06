Não é só Jeff Ekhator. A Juventus tem toda a intenção de renovar o setor ofensivo; após a contratação do jogador nascido em 2006, vindo do Genoa por 16 milhões de euros mais 2 em bônus, Carnevali busca pelo menos mais dois atacantes que possam se encaixar na filosofia de jogo de Spalletti. O primeiro nome da lista é o de Kolo Muani, já alvo de interesse no verão de 2025, e para o qual há negociações com o Paris Saint-Germain: a Juve tem o aval do jogador, que recusou propostas inglesas e sauditas para voltar a vestir a camisa da Juve; falta ainda o acordo com os franceses, mas há boa vontade e tempo para chegar a um acordo. Que pode ser fechado até o final desta semana.
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Juventus entra em contato com o Parma por Mateo Pellegrino
RESPOSTA DE PELLEGRINO: QUANTO CUSTA
Para a peça que falta, não há um nome de peso, mas sim várias opções a serem consideradas. A última delas leva a Parma, ao Tardini: segundo o que informa a Sportitalia, nas negociações com o clube ducal por Zion Suzuki — jogador que vem sendo acompanhado para a posição de goleiro —, falou-se de Mateo Pellegrini, o número 9 argentino, autor de 9 gols no campeonato e 3 na Coppa Italia na última temporada. Um nome que a Juve tem em vista há algum tempo e que pode se tornar uma opção concreta nas próximas semanas. Adquirido por 1.637.500 euros do Vélez (valor constante no balanço), ele vale agora pelo menos 25 milhões de euros. O Parma é um clube caro; nesse caso, é preciso levar em conta que 50% de uma eventual venda de Pellegrini deve ir para os cofres do time argentino. Os dois clubes, que mantêm ótimas relações, voltarão a discutir o assunto; agora, para a Juve, as prioridades são duas: Kolo Muani e as vendas de jogadores.
VIA OPENDA E DAVID
Depois de se despedir de Vlahovic — para quem, até o momento, está descartado um retorno sensacional —, a Juventus quer se livrar de Openda e David. O primeiro, que custou 3,3 milhões de euros pelo empréstimo oneroso mais 40,6 milhões pela opção de compra obrigatória, está à venda por pelo menos 30 milhões de euros. Ele é cobiçado pelo Lens (onde já jogou), pelo Lyon, pelo Rennes e pelo Coventry City. O segundo, que teve uma Copa do Mundo de altos e baixos, está avaliado em 35 milhões de euros. A Juve gostaria de lucrar com a venda, mas não está descartada, para ambos, uma transferência por empréstimo com opção de compra obrigatória.
Aos dois ex-jogadores da Ligue 1 soma-se Milik, que poderia rescindir seu contrato, com vencimento em 2027. Tempo não falta, a revolução já começou: o ataque da Juve será renovado novamente, e a margem de erro, desta vez, é extremamente limitada.
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