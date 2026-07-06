Juventus entra em contato com o Parma por Mateo Pellegrino

Depois de se despedir de Vlahovic — para quem, até o momento, está descartado um retorno sensacional —, a Juventus quer se livrar de Openda e David. O primeiro, que custou 3,3 milhões de euros pelo empréstimo oneroso mais 40,6 milhões pela opção de compra obrigatória, está à venda por pelo menos 30 milhões de euros. Ele é cobiçado pelo Lens (onde já jogou), pelo Lyon, pelo Rennes e pelo Coventry City. O segundo, que teve uma Copa do Mundo de altos e baixos, está avaliado em 35 milhões de euros. A Juve gostaria de lucrar com a venda, mas não está descartada, para ambos, uma transferência por empréstimo com opção de compra obrigatória.





Aos dois ex-jogadores da Ligue 1 soma-se Milik, que poderia rescindir seu contrato, com vencimento em 2027. Tempo não falta, a revolução já começou: o ataque da Juve será renovado novamente, e a margem de erro, desta vez, é extremamente limitada.