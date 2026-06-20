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Di Gregorio DaffaraGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: direito de contraopção sobre Daffara é oficializado

Juventus
G. Daffara
Mercado da bola

Comunicado do clube da Juventus

Conforme consta no site oficial da Juventus, “após a excelente temporada que passou por empréstimo ao Avellino, na Série B, a Juventus decidiu exercer o direito de contraopção sobre Giovanni Daffara”.

  • O comunicado continua: “O goleiro, nascido em 2004, que chegou à Juventus ainda muito jovem, subiu rapidamente nas categorias de base, conseguindo a oportunidade de estrear entre os profissionais já em março de 2023 com a Next Gen, tornando-se depois titular da equipe e acumulando 83 partidas no total em todas as competições.


    Convocado várias vezes para a equipe principal ao longo da temporada 2024/25, Daffara foi então emprestado ao Avellino na temporada que acabou de terminar, destacando-se também na Série B e conquistando, nas últimas semanas, a convocação para a Seleção Italiana”.



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