Juventus: direito de contraopção sobre Daffara é oficializado

O comunicado continua: “O goleiro, nascido em 2004, que chegou à Juventus ainda muito jovem, subiu rapidamente nas categorias de base, conseguindo a oportunidade de estrear entre os profissionais já em março de 2023 com a Next Gen, tornando-se depois titular da equipe e acumulando 83 partidas no total em todas as competições.





Convocado várias vezes para a equipe principal ao longo da temporada 2024/25, Daffara foi então emprestado ao Avellino na temporada que acabou de terminar, destacando-se também na Série B e conquistando, nas últimas semanas, a convocação para a Seleção Italiana”.







