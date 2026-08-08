No mercado, a três semanas do fim da janela de transferências, a Juventus segue parada no gol com Di Gregorio, Perin e Pinsoglio. O problema é que o segundo e o terceiro (Perin e Pinsoglio) têm contrato até daqui a um ano, e o titular, Di Gregorio, com vínculo até 2029, não satisfaz Spalletti nem o clube, e é quase um separado em casa, também à luz do caso clamoroso que, no mês de julho, teve seu agente como protagonista. Até aqui, a Juventus não conseguiu encontrar nem uma solução para Di Gregorio nem um novo goleiro titular.





Os principais alvos, Alisson e Dibu Martínez, ficaram pelo caminho, outras soluções (como Vicario) não convencem totalmente. A última ideia é contratar Suzuki por empréstimo do Paris Saint-Germain, caso o clube francês compre o japonês do Parma. Mas será mesmo que um clube como a Juventus quer refundar um time vencedor com um goleiro, uma das funções cruciais visto o que aconteceu na temporada passada, por empréstimo?





Nas próximas horas, veremos que soluções Carnevali, Massara e Ottolini encontrarão para a posição em que a Juventus mais precisa intervir. No início da janela, a questão do goleiro era uma necessidade premente, quase uma emergência: agora pode-se dizer que ela se transformou em uma urgência.







