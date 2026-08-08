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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: Di Gregorio continua sendo um problema; agora, o novo goleiro é uma urgência absoluta

Juventus
Mercado da bola
M. Di Gregorio

Contra a Inter, atuação insegura e desajeitada de Di Gregorio, como na temporada passada. Como a Juventus está se movimentando no mercado?

Até hoje, a pré-temporada da Juventus havia dado indicações mais do que positivas no que diz respeito ao quesito 'gols sofridos', já que, nos primeiros quatro amistosos, o gol da equipe de Luciano Spalletti havia permanecido inviolado: Basileia-Juventus 0-0, Standard Liège-Juventus 0-1, Juventus-Nice 2-0 e Chelsea-Juventus 0-1. E tanto Michele Di Gregorio quanto Mattia Perin haviam apresentado boas atuações, embora protegidos por uma defesa que havia dado poucas chances aos adversários de finalizar no gol.


Hoje, porém, a derrota sofrida pela Juventus por 2 a 1 no Derby d'Italia disputado em Perth, na Austrália, fez reaparecer velhos fantasmas e, a exatamente duas semanas do início do campeonato da Serie A, tornou, se possível, ainda mais urgente um esforço da diretoria no mercado para dar a Spalletti, o quanto antes, um novo goleiro titular.



  • Di Gregorio vai mal contra a Inter

    Na partida perdida contra a Inter, no primeiro gol da Inter, de Dimarco, Di Gregorio talvez se jogue com um leve atraso, mas as principais culpas são de quem deixa o jogador da Inter livre para mirar e chutar sem ser incomodado de dentro da área. No segundo gol, de Diouf, porém, as falhas de Di Gregorio são evidentes: na finalização de perto, mas não irresistível, do jogador da Inter, a tentativa de defesa por parte do goleiro da Juventus é desajeitada e insegura, com a bola terminando no fundo da rede. A tentativa frustrada de defesa de Di Gregorio fez imediatamente reaparecer as ainda frescas lembranças das muitas inseguranças em que o jogador nascido em 1997 havia incorrido na temporada passada, e lembramos, por exemplo, dos jogos em San Siro contra a Inter e no Allianz contra o Como.





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  • SOS goleiro: o que acontece no mercado?

    No mercado, a três semanas do fim da janela de transferências, a Juventus segue parada no gol com Di Gregorio, Perin e Pinsoglio. O problema é que o segundo e o terceiro (Perin e Pinsoglio) têm contrato até daqui a um ano, e o titular, Di Gregorio, com vínculo até 2029, não satisfaz Spalletti nem o clube, e é quase um separado em casa, também à luz do caso clamoroso que, no mês de julho, teve seu agente como protagonista. Até aqui, a Juventus não conseguiu encontrar nem uma solução para Di Gregorio nem um novo goleiro titular.


    Os principais alvos, Alisson e Dibu Martínez, ficaram pelo caminho, outras soluções (como Vicario) não convencem totalmente. A última ideia é contratar Suzuki por empréstimo do Paris Saint-Germain, caso o clube francês compre o japonês do Parma. Mas será mesmo que um clube como a Juventus quer refundar um time vencedor com um goleiro, uma das funções cruciais visto o que aconteceu na temporada passada, por empréstimo?


    Nas próximas horas, veremos que soluções Carnevali, Massara e Ottolini encontrarão para a posição em que a Juventus mais precisa intervir. No início da janela, a questão do goleiro era uma necessidade premente, quase uma emergência: agora pode-se dizer que ela se transformou em uma urgência.



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