Até hoje, a pré-temporada da Juventus havia dado indicações mais do que positivas no que diz respeito ao quesito 'gols sofridos', já que, nos primeiros quatro amistosos, o gol da equipe de Luciano Spalletti havia permanecido inviolado: Basileia-Juventus 0-0, Standard Liège-Juventus 0-1, Juventus-Nice 2-0 e Chelsea-Juventus 0-1. E tanto Michele Di Gregorio quanto Mattia Perin haviam apresentado boas atuações, embora protegidos por uma defesa que havia dado poucas chances aos adversários de finalizar no gol.
Hoje, porém, a derrota sofrida pela Juventus por 2 a 1 no Derby d'Italia disputado em Perth, na Austrália, fez reaparecer velhos fantasmas e, a exatamente duas semanas do início do campeonato da Serie A, tornou, se possível, ainda mais urgente um esforço da diretoria no mercado para dar a Spalletti, o quanto antes, um novo goleiro titular.