Juventus de olho em Zaniolo: Adzic e Cabal como contrapartida para a Udinese

Após o renascimento na Udinese, onde encerrou a última temporada com 5 gols e 5 assistências, Nicolò Zaniolo está no centro do mercado de transferências. O clube friulano acaba de resgatá-lo do Galatasaray por cerca de 5 milhões de euros, mas a renovação está paralisada devido à diferença salarial: entre a proposta do jogador e a oferta do clube, há uma diferença de cerca de 600 a 700 mil euros por temporada.





Está prevista para esta semana uma reunião decisiva entre a equipe do jogador e a família Pozzo, segundo o Tuttosport. No momento, não está descartada uma ruptura, cenário que abriria as portas para uma transferência.



