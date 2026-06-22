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grafica ZanioloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus de olho em Zaniolo: Adzic e Cabal como contrapartida para a Udinese

Juventus
Mercado da bola
Udinese
N. Zaniolo

A Udinese resgatou-o do Galatasaray, mas as negociações para a renovação estão em impasse

Após o renascimento na Udinese, onde encerrou a última temporada com 5 gols e 5 assistências, Nicolò Zaniolo está no centro do mercado de transferências. O clube friulano acaba de resgatá-lo do Galatasaray por cerca de 5 milhões de euros, mas a renovação está paralisada devido à diferença salarial: entre a proposta do jogador e a oferta do clube, há uma diferença de cerca de 600 a 700 mil euros por temporada.


Está prevista para esta semana uma reunião decisiva entre a equipe do jogador e a família Pozzo, segundo o Tuttosport. No momento, não está descartada uma ruptura, cenário que abriria as portas para uma transferência.


  • A Juventus acompanha de perto a evolução da situação: o valor da transferência, em torno de 15 milhões de euros, é considerado acessível e, segundo o jornal de Turim, poderiam ser incluídos jogadores como Adzic ou Cabal na negociação. O meia-atacante nascido em 1999 também desperta forte interesse do Como, de Fabregas, que busca jogadores italianos para ampliar o elenco de vista aos compromissos europeus.


    Zaniolo continua entre as alternativas avaliadas pela Juve para a posição de meia-atacante, junto com o sonho Brahim Diaz, que, após a perda de Bernardo Silva, tornou-se o principal alvo de Luciano Spalletti. Uma certeza, porém, parece surgir: sem um reajuste salarial, o jogador está destinado a deixar Udine, com a prioridade de permanecer na Série A.



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