Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica madueke juventus
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus: de olho em Madueke. O Arsenal pensa em empréstimo em janeiro, há uma rival

Juventus
N. Madueke
Arsenal
Atlético de Madrid

O Arsenal está pensando em uma venda para não tirar minutos do ponta inglês.

A Juventus, durante a próxima janela de transferências de inverno, em janeiro, terá de tentar resolver os vários problemas que ficaram sem solução no elenco montado no verão para Luciano Spalletti, mas terá de fazer isso transformando a necessidade em virtude do ponto de vista econômico-financeiro.


Sem grandes vendas, será preciso aproveitar as oportunidades que o mercado oferecer em todos os setores e, para tentar resolver o problema ofensivo que o treinador toscano está enfrentando, a Juventus monitora um potencial excedente de alto nível do Arsenal: Noni Madueke.


  • PODE SAIR POR EMPRÉSTIMO

    Segundo o que foi publicado pelo CaughtOffside na Inglaterra, Madueke hoje é considerado, de fato, uma opção de reserva na rotação de Mikel Arteta. Na temporada até aqui, ele somou apenas 4 aparições nos 6 jogos disputados pelo Arsenal, para um total de só 100 minutos, sendo uma delas de apenas um minuto no clássico contra o Chelsea.

    Para não desvalorizá-lo em excesso, diante de um contrato longo com vencimento em 30 de junho de 2030, o Arsenal pensa em um empréstimo a ser concluído em janeiro, para um clube que possa lhe dar regularidade de jogo em alto nível também na Europa.

    • Publicidade

  • A Juventus não está sozinha

    Madueke é, na realidade, um ponta de ataque puro, função em que a Juventus está extremamente bem servida com Conceiçao e Zhegrova, mas, com a ideia de transformar Nico Gonzalez em um falso 9 e com a possibilidade de o próprio kosovar também sair, a ideia de acrescentar um jogador tão importante por valores contidos não deve ser subestimada.

    A Juventus está monitorando sua situação, mas certamente não é o único clube interessado no ex-Chelsea. O Atlético de Madrid também está fortemente interessado em um eventual empréstimo, sobretudo se de Londres realmente vier a abertura até para a inclusão de uma opção de compra por cifras que não sejam "de Premier League".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google