A Juventus, durante a próxima janela de transferências de inverno, em janeiro, terá de tentar resolver os vários problemas que ficaram sem solução no elenco montado no verão para Luciano Spalletti, mas terá de fazer isso transformando a necessidade em virtude do ponto de vista econômico-financeiro.





Sem grandes vendas, será preciso aproveitar as oportunidades que o mercado oferecer em todos os setores e, para tentar resolver o problema ofensivo que o treinador toscano está enfrentando, a Juventus monitora um potencial excedente de alto nível do Arsenal: Noni Madueke.



