Juventus de olho em Ilaix Moriba, comparado a Yayà Touré: veja quem é ele

Há um novo nome na lista da Juventus para reforçar o meio-campo: Ilaix Moriba, guineense com cidadania espanhola, cujo contrato com o Celta de Vigo vence em 2029 e cujo valor de mercado é estimado em 15 milhões de euros. Segundo o que foi divulgado pelo Tuttosport, o clube bianconero teria feito uma sondagem exploratória sobre o meio-campista, nascido em 2003, avaliando seu perfil de vista à próxima temporada.





Apesar de ter 23 anos, Moriba já passou por diversas fases em sua carreira. Formado nas categorias de base do Barcelona, ele chamou a atenção do futebol europeu ainda muito jovem, estreando no time principal com apenas 17 anos e sendo comparado a Yayà Touré graças à sua estrutura física, à capacidade de cobrir todo o campo e à qualidade no domínio da bola.