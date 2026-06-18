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Getafe-Celta-Vigo-La-LigaAFP
Gianluca Minchiotti

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Juventus de olho em Ilaix Moriba, comparado a Yayà Touré: veja quem é ele

Juventus
I. Moriba
Mercado da bola
Celta de Vigo

Para o meio-campo, os bianconeri estão de olho no jogador nascido em 2003 do Celta Vigo

Há um novo nome na lista da Juventus para reforçar o meio-campo: Ilaix Moriba, guineense com cidadania espanhola, cujo contrato com o Celta de Vigo vence em 2029 e cujo valor de mercado é estimado em 15 milhões de euros. Segundo o que foi divulgado pelo Tuttosport, o clube bianconero teria feito uma sondagem exploratória sobre o meio-campista, nascido em 2003, avaliando seu perfil de vista à próxima temporada.


Apesar de ter 23 anos, Moriba já passou por diversas fases em sua carreira. Formado nas categorias de base do Barcelona, ele chamou a atenção do futebol europeu ainda muito jovem, estreando no time principal com apenas 17 anos e sendo comparado a Yayà Touré graças à sua estrutura física, à capacidade de cobrir todo o campo e à qualidade no domínio da bola.

  • FRACASSO EM LEIPZIG

    As expectativas altíssimas levaram o Leipzig a investir 16 milhões de euros para contratá-lo no verão de 2021. Na Alemanha, porém, sua trajetória não decolou como previsto (apenas 6 partidas) e seu desenvolvimento sofreu uma brusca desaceleração, transformando rapidamente uma das promessas mais brilhantes do futebol europeu em um talento em busca de um novo impulso.

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  • NO CELTA, NÚMEROS IMPORTANTES

    A virada aconteceu nas últimas temporadas, primeiro com a experiência de um ano e meio no Valencia (46 partidas e 1 gol) e, depois, principalmente com o Celta de Vigo (25 partidas, 1 gol e 2 assistências na temporada 2024-25 e, em seguida, 48 partidas, 2 gols e 4 assistências na temporada 2025-26), onde Moriba recuperou a regularidade e assumiuum papel central no projeto técnico. Suas características de meia-armador dinâmico, aliadas ao bom timing de jogo e à capacidade de armar jogadas, representam qualidades que hoje não são abundantes no elenco atual da Juventus.


    Por esse motivo, seu perfil chamou a atenção da Juventus, que busca reforços para o meio-campo. No momento, trata-se de um interesse preliminar, sem que tenha sido iniciada qualquer negociação, mas o nome de Moriba é um dos que estão sendo acompanhados de perto pela diretoria da Juventus.