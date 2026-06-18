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Grafica Miretti ComoCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, corrida pelas mais-valias até 30 de junho: Miretti é a primeira baixa

Juventus
F. Miretti
Mercado da bola

O clube da Juventus precisa vender o mais rápido possível

A Juventus precisa gerar cerca de 12 a 13 milhões de euros em lucros de alienação até 30 de junho para cumprir as metas orçamentárias e os parâmetros impostos pelo Fair Play Financeiro da UEFA. Uma missão delicada para a diretoria da equipe, que pode passar pela venda de um dos talentos formados nas categorias de base.


O nome no topo da lista é o de Fabio Miretti. O meio-campista nascido em 2003, que já acumulou 106 partidas e 3 gols com o time principal, representa, de fato, uma das soluções mais imediatas para gerar uma mais-valia significativa. Por ser um produto da base, o eventual valor arrecadado com sua venda se transformaria quase inteiramente em lucro no balanço. Balanço esse que, vale lembrar, dentro de um ano — ou seja, até 30 de junho de 2027 — precisará de vendas no valor de 100 milhões de euros.

  • O Bologna e a Fiorentina demonstraram interesse concreto pelo jogador. Segundo o *Il Corriere dello Sport*, ambos os clubes já teriam iniciado contatos com a Juventus para avaliar a negociação, dando início a uma possível disputa no mercado de transferências.


    A posição da Juventus é clara: Miretti pode sair, mas apenas em transferência definitiva. Os bianconeri avaliam o valor de mercado do meio-campista em não menos de 15 milhões de euros e não parecem dispostos a considerar opções de empréstimo, que não garantiriam o lucro necessário. Uma eventual disputa entre a Fiorentina e o Bologna também poderia contribuir para elevar o preço.


    Entre necessidades orçamentárias e estratégias de mercado, o futuro de Miretti continua sendo um dos assuntos mais quentes na Juventus.


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