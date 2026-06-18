Juventus, corrida pelas mais-valias até 30 de junho: Miretti é a primeira baixa

A Juventus precisa gerar cerca de 12 a 13 milhões de euros em lucros de alienação até 30 de junho para cumprir as metas orçamentárias e os parâmetros impostos pelo Fair Play Financeiro da UEFA. Uma missão delicada para a diretoria da equipe, que pode passar pela venda de um dos talentos formados nas categorias de base.





O nome no topo da lista é o de Fabio Miretti. O meio-campista nascido em 2003, que já acumulou 106 partidas e 3 gols com o time principal, representa, de fato, uma das soluções mais imediatas para gerar uma mais-valia significativa. Por ser um produto da base, o eventual valor arrecadado com sua venda se transformaria quase inteiramente em lucro no balanço. Balanço esse que, vale lembrar, dentro de um ano — ou seja, até 30 de junho de 2027 — precisará de vendas no valor de 100 milhões de euros.