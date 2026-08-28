Giorgio Chiellini, ex-zagueiro e atual Chief Club Affairs Officer da Juventus, em entrevista à Sky, comentou o sorteio da fase de liga da Europa League, que colocou a Juventus diante de Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia Nicósia, Celta de Vigo, NEC e Hapoel Be'er-Sheva: "O sorteio? É difícil entender o quanto ele é positivo ou não. Pegamos as duas espanholas, evitamos viagens complicadas demais, ainda temos Bodo na cabeça. Nós e o Milan também temos responsabilidades com a nação para conquistar uma eventual quinta vaga na Champions".
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Juventus, Chiellini: "Yildiz ficará fora por alguns meses. Mercado? Ainda vai mudar alguma coisa"
Sobre o campeonato: "Na Itália, há a Inter, que tem uma grande vantagem sobre todas as outras. Nossa equipe está melhorando, ainda vai mudar alguma coisa nos últimos dias, Luciano começa desde o início e isso é uma vantagem. Nós pensamos em nós mesmos, tivemos um pouco de azar com Yildiz, uma ausência pesada, mas que dará a outros a chance de aparecer".
Sobre Yildiz: "A situação está clara, depois virão os boletins médicos. Ele terá de ser operado e ficará fora por alguns meses, mas não é uma lesão que impeça algo em sua carreira, não é um cruzado nem um tendão. Ele voltará 100%".
Como está a equipe: "Depois de temporadas negativas, é difícil ter segurança. Acrescentamos personalidade e solidez, coisas que faltaram no ano passado e que estiveram entre as causas da não classificação para a Champions League. Neste ano, temos uma equipe mais forte, sólida, encorpada e com um treinador que começa desde o início. Em Frosinone, fizemos bons 60 minutos, depois sofremos, mas levamos para casa uma vitória importante".
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