O futuro de Arthur Melo pode mais uma vez ser longe da Juventus. O meio-campista brasileiro nascido em 1996 entrou na mira do Besiktas, onde o novo técnico Vincenzo Italiano teria a intenção de reencontrar um jogador que conhece muito bem e que, sob seu comando, conseguiu recuperar continuidade e confiança na Fiorentina em 2023-24.
Segundo o que foi publicado pela La Gazzetta dello Sport, Italiano teria indicado justamente Arthur à diretoria do clube turco como um dos perfis a serem levados em consideração para reforçar o meio-campo. O treinador teria então pedido ao clube para iniciar os primeiros contatos com a Juventus e sondar a possibilidade de estruturar uma negociação pelo brasileiro.
Para Arthur, seria mais um capítulo de uma história já marcada por constantes mudanças de camisa. De volta a Turim após o último empréstimo ao Grêmio, o meio-campista se vê novamente tendo de avaliar o próprio futuro. Desta vez, porém, a situação pode ser ligeiramente diferente: o jogador está participando da pré-temporada da Juventus e, sob o comando de Luciano Spalletti, tenta jogar suas cartas para convencer a comissão técnica a apostar nele.