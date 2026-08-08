A concorrência e as necessidades da equipe, no entanto, podem tornar tudo menos óbvia a permanência na Juventus. Eis por que a hipótese Besiktas pode se tornar um caminho concreto, sobretudo à luz da presença de Italiano no banco de reservas.





O técnico italiano conhece bem as características de Arthur, já que já o treinou nos tempos de Fiorentina. Naquele período, o brasileiro encontrou maior continuidade, conseguindo mostrar aquelas qualidades técnicas e de passe que o tornaram um dos meio-campistas mais interessantes do cenário europeu no início da carreira.





Uma eventual transferência para a Turquia teria, portanto, também o sabor de um reencontro profissional. Italiano poderia representar para Arthur uma garantia importante, considerando a relação já construída e o conhecimento de suas características. Por sua vez, o meio-campista poderia se sentir atraído pela possibilidade de voltar a trabalhar com um treinador que, no passado, conseguiu valorizá-lo.





No momento, porém, ainda não há uma oferta concreta por parte do Besiktas e a Juventus terá de avaliar atentamente qualquer eventual proposta. Enquanto isso, Arthur segue concentrado no trabalho de verão e nas avaliações de Spalletti. Seu futuro ainda está em aberto: de um lado, a possibilidade de brigar por seu espaço em Turim; do outro, a oportunidade de seguir Italiano em uma nova aventura no Besiktas.





Os próximos dias serão decisivos para entender qual caminho a carreira do brasileiro vai tomar.



