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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: Besiktas aparece para Arthur; Italiano o quer

Juventus
Mercado da bola
Besiktas
Arthur

Para o brasileiro, surge um interesse da Turquia

O futuro de Arthur Melo pode mais uma vez ser longe da Juventus. O meio-campista brasileiro nascido em 1996 entrou na mira do Besiktas, onde o novo técnico Vincenzo Italiano teria a intenção de reencontrar um jogador que conhece muito bem e que, sob seu comando, conseguiu recuperar continuidade e confiança na Fiorentina em 2023-24.


Segundo o que foi publicado pela La Gazzetta dello Sport, Italiano teria indicado justamente Arthur à diretoria do clube turco como um dos perfis a serem levados em consideração para reforçar o meio-campo. O treinador teria então pedido ao clube para iniciar os primeiros contatos com a Juventus e sondar a possibilidade de estruturar uma negociação pelo brasileiro.


Para Arthur, seria mais um capítulo de uma história já marcada por constantes mudanças de camisa. De volta a Turim após o último empréstimo ao Grêmio, o meio-campista se vê novamente tendo de avaliar o próprio futuro. Desta vez, porém, a situação pode ser ligeiramente diferente: o jogador está participando da pré-temporada da Juventus e, sob o comando de Luciano Spalletti, tenta jogar suas cartas para convencer a comissão técnica a apostar nele.


  • ITALIANO ELE CONHECE BEM

    A concorrência e as necessidades da equipe, no entanto, podem tornar tudo menos óbvia a permanência na Juventus. Eis por que a hipótese Besiktas pode se tornar um caminho concreto, sobretudo à luz da presença de Italiano no banco de reservas.


    O técnico italiano conhece bem as características de Arthur, já que já o treinou nos tempos de Fiorentina. Naquele período, o brasileiro encontrou maior continuidade, conseguindo mostrar aquelas qualidades técnicas e de passe que o tornaram um dos meio-campistas mais interessantes do cenário europeu no início da carreira.


    Uma eventual transferência para a Turquia teria, portanto, também o sabor de um reencontro profissional. Italiano poderia representar para Arthur uma garantia importante, considerando a relação já construída e o conhecimento de suas características. Por sua vez, o meio-campista poderia se sentir atraído pela possibilidade de voltar a trabalhar com um treinador que, no passado, conseguiu valorizá-lo.


    No momento, porém, ainda não há uma oferta concreta por parte do Besiktas e a Juventus terá de avaliar atentamente qualquer eventual proposta. Enquanto isso, Arthur segue concentrado no trabalho de verão e nas avaliações de Spalletti. Seu futuro ainda está em aberto: de um lado, a possibilidade de brigar por seu espaço em Turim; do outro, a oportunidade de seguir Italiano em uma nova aventura no Besiktas.


    Os próximos dias serão decisivos para entender qual caminho a carreira do brasileiro vai tomar.


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