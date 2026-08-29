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Gianluca Minchiotti

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Juventus: Atalanta está na disputa por Cabal

Juventus
Mercado da bola
Atalanta
J. Cabal

Surge uma nova opção para os colombianos

Juan Cabal, zagueiro da Juventus, é uma opção de mercado da Atalanta. Depois de ter ficado por muito tempo na mira do Bologna, que pensava nele para substituir Jhon Lucumì, negociado justamente com a Juve, agora surge para o colombiano a possibilidade de ir para a Inter.

  • Quem revelou isso foi Gianluca Di Marzio, que fala em uma ideia envolvendo Cabal para a Atalanta. Nascido em 2001, Cabal em 2024 se transferiu do Verona (34 jogos em duas temporadas) para a Juventus, onde em duas temporadas somou 28 partidas e 2 gols. Quem levou Cabal para a Juventus foi justamente Cristiano Giuntoli, então dirigente da Juventus e agora diretor esportivo da Atalanta.

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