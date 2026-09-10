Juventus, Alajbegović e outros 10: o bósnio é o único jogador da Juventus com perspectiva internacional

Entre os 30 candidatos à Bola de Ouro e os indicados aos outros prêmios que serão concedidos pela France Football à margem da principal premiação, há apenas dois jogadores que atuam na Serie A: Lautaro Martínez, capitão da Inter (entre os 30), e Kerim Alajbegović (entre os indicados ao prêmio de melhor jovem). De um lado está o argentino nascido em 1997, vencedor de Scudetti, da Copa do Mundo e artilheiro; do outro, o jovem talento da Juventus, que até agora apenas lançou as bases de uma carreira potencialmente importante. Na Juventus, não há outros jogadores que, pelo rendimento, tenham sequer se aproximado de ser levados em consideração.





Esse atestado de estima, e as credenciais com as quais o jogador nascido em 2007 se apresentou em Turim, incluindo as boas atuações nos Mundiais com a camisa da Bósnia, seriam suficientes para fazer Juventus, e Luciano Spalletti, pensarem em apostar de olhos fechados em Alajbegović. E não que em Turim não estejam convencidos disso, a começar por Frederic Massara, diretor esportivo da Juventus.



