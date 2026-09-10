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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, Alajbegović e outros 10: o bósnio é o único jogador da Juventus com perspectiva internacional

Juventus
K. Alajbegovic

O bósnio é o único jogador da Juventus que tem

Entre os 30 candidatos à Bola de Ouro e os indicados aos outros prêmios que serão concedidos pela France Football à margem da principal premiação, há apenas dois jogadores que atuam na Serie A: Lautaro Martínez, capitão da Inter (entre os 30), e Kerim Alajbegović (entre os indicados ao prêmio de melhor jovem). De um lado está o argentino nascido em 1997, vencedor de Scudetti, da Copa do Mundo e artilheiro; do outro, o jovem talento da Juventus, que até agora apenas lançou as bases de uma carreira potencialmente importante. Na Juventus, não há outros jogadores que, pelo rendimento, tenham sequer se aproximado de ser levados em consideração.


Esse atestado de estima, e as credenciais com as quais o jogador nascido em 2007 se apresentou em Turim, incluindo as boas atuações nos Mundiais com a camisa da Bósnia, seriam suficientes para fazer Juventus, e Luciano Spalletti, pensarem em apostar de olhos fechados em Alajbegović. E não que em Turim não estejam convencidos disso, a começar por Frederic Massara, diretor esportivo da Juventus.


  • Até aqui, Alajbegović foi sendo integrado ao time de forma gradual: ficou no banco por 90 minutos contra o Frosinone, atuou por 33 minutos contra o Parma saindo do banco, e jogou por 64 minutos contra o Milan como titular. Contra o AC Milan, Alajbegović fez uma boa primeira meia hora, partindo da esquerda e buscando o centro, para depois cair de rendimento com o passar do tempo, até ser substituído por Boga.


    Levando em conta também as lesões de Yildiz, que voltará em novembro, e do próprio Boga, fora por cerca de um mês, a Juventus neste momento precisa dar confiança incondicional a Alajbegović, por dois motivos complementares: por necessidade e por convicção, porque seria no mínimo estranho não colocar para jogar um dos únicos dois jogadores da Serie A levados em consideração pelos prêmios da France Football.


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  • Em uma Juventus que tem dificuldade para criar jogadas, chances e gols, Alajbegović precisa encontrar espaço com continuidade, tanto pelo momento atual quanto pelo futuro. Aos 18 anos (completará 19 em 21 de setembro), com 44 partidas e 13 gols pelo Salzburg na temporada passada, além de 14 jogos e 2 gols pela seleção, o bósnio deve ser um dos pilares sobre os quais reconstruir uma Juventus vencedora, tanto na ausência de Yildiz quanto quando o turco voltar a ficar à disposição, e nesse caso caberá a Spalletti encontrar a forma e as soluções para fazer os dois talentos coexistirem. Alajbegovic e Yildiz são os únicos dois jogadores da Juventus com perspectiva internacional: neste momento, com o turco fora, o bósnio é o único.


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