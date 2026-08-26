Juventus: Adin Licina bate o pé, a verdade sobre o Napoli

Segundo o Tuttosport, o Napoli estaria interessado em Licina. Seu perfil agrada muito ao diretor esportivo do Napoli e ex-Juve Giovanni Manna, resta entender se será feita uma tentativa antes do fim do mercado. Licina, que no ano passado somou oito partidas na Serie C pela Juventus Under 23, com um gol marcado, quer jogar e quer fazer isso em alto nível.



