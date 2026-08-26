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Juventus: Adin Licina bate o pé, a verdade sobre o Napoli

Mercado da bola
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A. Licina

Adin Licina, com toda a probabilidade, deixará a Juventus antes do fim da janela de transferências. O atacante de lado nascido em 2007, grande amigo de Yildiz, não disputará a próxima temporada pela Next Gen; ele será enviado para jogar em um nível superior ao da Serie C.

  • NÃO AO AVELLINO

    O ex-Bayern de Munique, que em janeiro assinou um contrato até 2029, esperava uma trajetória ao estilo "Yildiz". A Juventus, porém, neste momento não pode lhe garantir espaço no time principal, motivo pelo qual pensava em mandá-lo para jogar na Série B, no Avellino. Destino recusado por Licina, que quer jogar na Série A.

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  • Na mira do Napoli

    Segundo o Tuttosport, o Napoli estaria interessado em Licina. Seu perfil agrada muito ao diretor esportivo do Napoli e ex-Juve Giovanni Manna, resta entender se será feita uma tentativa antes do fim do mercado. Licina, que no ano passado somou oito partidas na Serie C pela Juventus Under 23, com um gol marcado, quer jogar e quer fazer isso em alto nível.


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