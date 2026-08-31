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Pape Sarr TottenhamGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus acerta por Pape Sarr: os valores e a fórmula da contratação junto ao Tottenham

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P. Sarr

Operação definida para a chegada do meio-campista senegalês à Juventus

A Juventus chegou a um acordo com o Tottenham pela transferência de Pape Matar Sarr. O acordo foi fechado entre os clubes por um empréstimo inicial mais uma cláusula de opção de compra que se tornará obrigatória em determinadas condições.

  • O senegalês nascido em 2002 é esperado hoje, 31 de agosto, em Turim para realizar exames médicos: segundo Gianluca Di Marzio, a fórmula é a de empréstimo com obrigação de compra em caso de classificação para a Champions League ou Europa League e com o jogador alcançando 50% das partidas. O custo total será de 30 milhões entre empréstimo e obrigação condicionada. Objetivo alcançado, portanto, pela Juventus no espaço de 24 horas desde a primeira tentativa concreta.

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