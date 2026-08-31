O senegalês nascido em 2002 é esperado hoje, 31 de agosto, em Turim para realizar exames médicos: segundo Gianluca Di Marzio, a fórmula é a de empréstimo com obrigação de compra em caso de classificação para a Champions League ou Europa League e com o jogador alcançando 50% das partidas. O custo total será de 30 milhões entre empréstimo e obrigação condicionada. Objetivo alcançado, portanto, pela Juventus no espaço de 24 horas desde a primeira tentativa concreta.