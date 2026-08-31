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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus acerta a contratação de Pape Sarr: os valores e a fórmula da compra junto ao Tottenham

Juventus
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Tottenham
P. Sarr

Operação definida para a chegada do meio-campista senegalês à Juventus

A Juventus chegou a um acordo com o Tottenham pela transferência de Pape Matar Sarr. O acordo foi fechado entre os clubes por um empréstimo inicial mais uma cláusula de opção de compra que se tornará obrigatória em determinadas condições.

  • O senegalês nascido em 2002 é esperado hoje, 31 de agosto, em Turim para os exames médicos: a fórmula é a de empréstimo com obrigação de compra em caso de classificação para a Champions League ou Europa League e de atingir 50% das partidas do jogador.


    A Juventus pagará uma taxa de empréstimo de 2 milhões, mais uma cláusula opcional de compra de 28 milhões, segundo Fabrizio Romano. O custo total será, portanto, de 30 milhões entre o empréstimo e a obrigação condicionada.



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