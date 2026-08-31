Juventus acerta a contratação de Pape Sarr: os valores e a fórmula da compra junto ao Tottenham

O senegalês nascido em 2002 é esperado hoje, 31 de agosto, em Turim para os exames médicos: a fórmula é a de empréstimo com obrigação de compra em caso de classificação para a Champions League ou Europa League e de atingir 50% das partidas do jogador.





A Juventus pagará uma taxa de empréstimo de 2 milhões, mais uma cláusula opcional de compra de 28 milhões, segundo Fabrizio Romano. O custo total será, portanto, de 30 milhões entre o empréstimo e a obrigação condicionada.







