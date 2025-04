Juventude x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (30), no Homero Soldatelli, pela oitava rodada do campeonato nacional da categoria; veja os detalhes

Juventude e Fluminense se enfrentam na tarde desta quarta-feira (30), às 15h (de Brasília), no Homero Soldatelli, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal E.C. Juventude Oficial, no Youtube (confira a programação completa).

De volta ao Estádio Homero Soldatelli, onde mantém 100% de aproveitamento, o Juventude quer fazer do fator casa um trunfo para retomar o caminho das vitórias no Brasileirão Sub-20. Após duas derrotas consecutivas — para Fortaleza, no nacional, e Internacional, pelo Gauchão —, a gurizada Jaconera quer reencontrar o ritmo que a levou a uma sequência invicta de seis partidas, sendo cinco triunfos. Com 13 pontos e ocupando a quarta colocação, o time entra em campo mirando a liderança da competição.

O Fluminense, por sua vez, viaja ao sul reforçado por nomes que já deram os primeiros passos no profissional. Entre os 20 relacionados para o duelo, mais da metade carrega no currículo convocações ou estreias com o Time de Guerreiros, como Gustavo Cintra, Kayky Almeida, Wallace Davi e Marlon. O objetivo agora é transformar essa bagagem em pontos. Em 14º lugar com 8 pontos em 7 jogos, o Tricolor das Laranjeiras busca subir na tabela após um início de campeonato irregular, mas mostra sinais de reação — vem de empate diante do América-MG no Brasileirão e vive situação mais confortável na Copa Rio, onde ocupa a vice-liderança do grupo e caminha rumo às semifinais.