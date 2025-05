Jude Bellingham tem novo El Clásico contra o Barcelona a chance de salvar segundo ano abaixo do esperado no Real Madrid

O meio-campista da seleção inglesa parece uma sombra do que foi em sua temporada de estreia, após um ano marcado por grandes destaques

Jude Bellingham foi visto como o próximo Zinedine Zidane. Ele tinha os números para provar isso. Depois, passou a ser comparado a Cristiano Ronaldo, com os gols para confirmar a expectativa. Agora, 18 meses depois, ele está enfrentando dificuldades. Após uma temporada mágica em Madri, o meio-campista inglês tem se arrastado em sua segunda temporada. O declínio no segundo ano é real.

Isso não é novidade, claro. Não é raro que jogadores, seja no auge de sua carreira ou ainda em processo de adaptação ao futebol profissional, passem por momentos difíceis. A ironia no caso de Bellingham é que ele é tanto um talento de classe mundial quanto alguém que ainda está em desenvolvimento. A grande diferença é que, no ano passado, ele brilhou, e agora veste a camisa do Real Madrid. Este não é um clube que costuma permitir que um jogador tenha alguns jogos abaixo da média, muito menos uma temporada inteira de altos e baixos.

Bellingham sabe disso. Está bem ciente da pressão e dos altos e baixos que vêm com o privilégio de vestir o branco de Madri. Ainda assim, ele tem se mostrado realmente abaixo do esperado em alguns momentos. Seus gols diminuíram consideravelmente, e ele tem passado grande parte do tempo em campo com uma expressão frustrada, como um jogador que não está mais se divertindo tanto quanto antes.

As dificuldades de Bellingham podem ter várias explicações. A razão mais óbvia é a chegada de Kylian Mbappé ao time, uma adição que é, no futebol, como pegar uma refeição já excelente e adicionar uma trufa rara. Interessante? Sem dúvida. Necessária? Absolutamente não. Isso desorganizou o time, e Bellingham é, talvez, quem mais sofreu com isso. Parte da culpa também é dele, já que suas performances individuais não têm sido suficientes. Isso é inegável. Além disso, há uma sensação de nuvem sobre o Real Madrid no momento. O clima não é bom, e os troféus ainda não apareceram.

Este é o momento perfeito para que o time se enfrente ao Barcelona no que certamente será o maior jogo da temporada, um confronto que pode redimir a segunda temporada de Bellingham ou transformar esta em uma campanha a ser esquecida.