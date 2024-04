Joshua Zirkzee: quem é o destaque do Bologna alvo de Manchester United e Chelsea que já foi comparado a Ronaldinho

O holandês vem tendo seu nome ventilado em grandes clubes da Europa - fruto da ótima temporada que faz no Campeonato Italiano

A saída de Marko Arnautovic para a Inter no início da temporada foi uma grande baixa para o Bologna. O austríaco havia sido importantíssimo no time nas duas últimas temporadas, e a expectativa era de que seus gols fizessem muita falta. Seu possível sucessor, enquanto isso, não parecia estar à altura da tarefa de liderar o ataque bolonhês.

Joshua Zirkzee marcou apenas dois gols em sua primeira temporada na Serie A, o que gerava muita dúvida entre torcedores e imprensa sobre seu rendimento. Nem mesmo seu treinador estava convencido - e agora, Thiago Motta o vê como um líder e o comparando a um de seus ex-companheiros de equipe do Barcelona.

"Ele disse que seus ídolos são [Zlatan] Ibrahimovic e [Gabriel] Batistuta, que são dois excelentes jogadores, mas, vendo-o dia após dia, ele me lembra o Ronaldinho com quem joguei no Barcelona", disse Motta à Sky Sport Italia. "Mas eu não posso compará-lo a ninguém. Ele é apenas Joshua, e ele é especial."

Especial a ponto de olheiros de Manchester United, Arsenal, Milan e Juventus estarem o observando para a próxima temporada. Isso significa que, provavelmente, Zirkzee será um dos jogadores mais cobiçados na janela do meio do ano. Sendo assim, a GOAL está aqui para contar tudo o que você precisa saber sobre uma promessa do Bayern de Munique que resolveu mostrar seu futebol ao mundo só agora em Bolonha…