Josh Acheampong: o garoto que o Chelsea segurou após interesse de Real Madrid, Liverpool e Bayern

Com renovação anunciada até 2029, versátil defensor pode ser a próxima joia da renomada categoria de base dos Blues

Sete meses atrás, Josh Acheampong parecia pronto para ser o próximo grande talento do Chelsea, após fazer sua estreia no time principal três dias antes de completar 18 anos. Só que seu futuro no clube ficou incerto desde então por conta de um impasse nas conversas para renovação de seu contrato, que terminava em 2026.

O versátil zagueiro é mais um produto da famosa categoria de base dos Blues, seguindo os passos de Reece James, Tino Livramento e Tariq Lamptey, que também brilharam como laterais-direitos.

Mas as negociações tiveram um final feliz para o clube, que firmou um novo vínculo válido até 2029 com o garoto e agora espera que ele siga o mesmo caminho de sucesso de James. A dúvida sobre seu futuro fazia com que ele pudesse seguir o exemplo de Livramento e Lamptey, deixando Stamford Bridge após apenas três partidas no time principal. Especialmente porque outros grandes clubes europeus estavam de olho no talento de Acheampong.