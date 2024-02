Por que José Mourinho pode ser a escolha ideal para substituir Thomas Tuchel no Bayern de Munique

Recém-demitido da Roma, português teria a chance de realçar a carreira e recolocar o Bayern no já pavimentado caminho das glórias

Dayot Upamecano ter sido expulso logo após cometer pênaltis completamente evitáveis em duas partidas seguidas simboliza muito bem o atual momento do Bayern de Munique.

"Parece um filme de terror sem fim", afirmou Leon Goretzka, meio-campista do time da Bavária, logo após o apito final do que se tornou a terceira derrota em oito dias ao clube.

O revés fora de casa, por 3 a 2, diante do Bochum, que luta contra o rebaixamento na Bundesliga, deste domingo (18) deixou a situação de Thomas Tuchel ainda mais desconfortável, agora a gigantescos oito pontos de distância do Bayer Leverkusen na tabela e com uma iminente decisão contra a Lazio, pelas oitavas da Liga dos Campeões - em um confronto que, inicialmente, parecia bem favorável e no qual o alemão nem sabe se ainda estará empregado para estar à beira do campo - no horizonte.

Apesar de ter reconhecido os problemas da própria equipe nas derrotas em Leverkusen e Roma, Tuchel afirmou, no pós-jogo contra o Bochum, que "não dá para colocar a culpa nos jogadores. Se jogássemos este jogo de novo, muito provavelmente venceríamos".

Sem querer pisar em ovos aqui, mas ele está totalmente certo. Os 3,5 xG (expected goals) gerados, consequentes de 27 finalizações (dez no gol) e quase 70% da posse de bola, comprovam o volume de jogo dos bávaros. Fazia, entretanto, muito tempo (uns 11 anos) que o Bayern de Munique não se tratava de um time de estatísticas.

Sejamos sinceros, na última década, sempre que o Bayern queria, ele conseguia. A exceção talvez tenha sido no título alemão passado, quando tudo se desenrolou mais pela incompetência do Borussia Dortmund, empatando com o Mainz no Signal Iduna Park lotado, no último dia do nacional, do que qualquer outra coisa. Ainda assim, eles venceram. De novo. Pela 11ª vez.

Mas fato é: este não é o Bayern que estávamos acostumados a ver há tanto.

E com o futuro de Tuchel indefinido, o crescente interesse em Xabi Alonso e rumores de um possível retorno de Hansi Flick, um outro nome também vem à tona: José Mourinho.