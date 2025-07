Jorrel Hato: por que o Chelsea está atrás da nova promessa da base do Ajax

O defensor de 19 anos foi um dos grandes destaques do Ajax na temporada 2024/25 e agora está prestes a dar o salto para a Premier League

A incansável e incomparável base do Ajax revelou mais uma joia promissora. Jorrel Hato, que se firmou na equipe principal há apenas dois anos, tem experimentado uma ascensão meteórica, seguindo os passos de lendas como Ruud Krol e Frank de Boer, além de sucessos recentes da defesa do clube, como Matthijs de Ligt e Jurrien Timber.

Com apenas 19 anos, Hato já soma 111 partidas pelo Ajax e mostra potencial para chegar ao topo se mantiver sua trajetória. Tudo indica que o holandês dará o próximo grande passo em sua carreira neste verão europeu, com o Chelsea, um dos gigantes da Premier League, pressionando fortemente para contratar o defensor.

O agente de Hato, Humphry Nijman, confirmou ao The Telegraph que os Blues já iniciaram contato com o Ajax e agora negociam diretamente com o jogador os termos pessoais. Embora os recém-campeões do Mundial de Clubes já tenham investido cerca de £170 milhões em reforços como Liam Delap, João Pedro, Jamie Gittens, Dario Essugo e Mamadou Sarr nesta janela, não seria exagero dizer que Hato pode ser a contratação mais importante de todas, caso o negócio seja fechado.

Segundo Fabrizio Romano, o Chelsea pode pagar cerca de £35 milhões por Hato — um valor que representa uma das melhores pechinchas da última década. Para entender o motivo, a GOAL fez uma análise aprofundada do desenvolvimento do jovem na Johan Cruyff ArenA...