A jornada extraordinária de Filipe Luís como técnico do Flamengo: tão surpreendente quanto óbvio

Finalista da Libertadores e forte também na briga pelo Brasileirão, o técnico rubro-negro vive um ano de intensa afirmação

A ambição de um dia se transformar em treinador já era assunto para Filipe Luís antes mesmo dele chegar ao Flamengo, para sua passagem como jogador, em 2019. O lateral-esquerdo começou efetivamente a trilhar seu caminho como técnico entre 2014 e 2015, ensinando crianças durante sua passagem pelo Chelsea. Quando foi apresentado pelo Rubro-Negro, há seis anos, disse com uma certeza impressionante que um dia também seria técnico do clube de seu coração.

Filipe já estava ansioso para trabalhar sob o comando de Jorge Jesus, que futuramente se transformaria em sua maior inspiração – junto de Diego Simeone. “É um cara que controla o jogo. Será um prazer trabalhar com ele. Vai entrar na minha lista de grandes treinadores. Vou aprender com ele para estar pronto quando eu vier treinar o Flamengo", afirmou em 2019.

Dá vontade até de perguntar os números do próximo sorteio da Mega-Sena para este vidente, certo? Brincadeiras à parte, o que fica claro é que estamos falando de alguém que sempre teve um plano muito claro para o seu futuro. Um estrategista do próprio destino.

Finalista da Libertadores de 2025, fazendo o melhor Flamengo desde aquele de 2019 empolgar seus torcedores, Filipe Luís vive o momento de afirmação completa de seu trabalho. Um trabalho de apenas um ano treinando um clube profissional. Um sucesso tão surpreendente, pelas dificuldades do trabalho em si, quanto óbvio: quem o via em campo e prestava atenção em suas palavras, já sabia que ele seria um dos melhores comandantes de sua geração.

    Aposentadoria e ascensão meteórica

    Filipe Luís anunciou sua aposentadoria como jogador no final de 2023, uma das temporadas em que menos entrou em campo. Aos 38 anos, ele já sabia muito bem o caminho a ser trilhado. Tanto, que recusou uma oferta que poucos teriam deixado passar: a de ser coordenador da seleção brasileira. Meses depois, o melhor lateral-esquerdo rubro-negro desde os tempos de Júnior assumiu o time sub-17 do Flamengo. Virar técnico de futebol sempre pareceu ser a única opção, na verdade uma vocação, para Filipe.

    Em 2021, quando ainda calçava chuteiras, viralizou um vídeo do técnico Eduardo Barroca revelando, atônito, como Filipe desmontou sua tática em poucos minutos durante um Flamengo x Coritiba. “Ele organizou o time, e a partir daquele momento a gente não conseguiu mais fazer nada. Ele teve uma leitura, dentro de campo, perfeita do que estava acontecendo”, afirmou Barroca para o Charla podcast.

    A ascensão de Filipe Luís como técnico foi meteórica: poucos meses depois de assumir o sub-17, o Flamengo precisava de um técnico para o sub-20 e acionou o ídolo. O trabalho na base foi coroado com o título da Copa Intercontinental da categoria, conquistado após vitória por 2 a 1 contra o Olympiacos, da Grécia, na final realizada no Maracanã.

    Nove meses depois, quando o 2024 dos rubro-negros já parecia estar indo para o ralo com eliminação na Libertadores, título brasileiro longe de alcance e polêmicas envolvendo Gabigol, Tite acabou sendo demitido. Filipe Luís assumiu o time, primeiro interinamente, no lugar do ex-técnico da seleção brasileira, e a retomada de rota impressionou.

    Título de Copa do Brasil e decisões corajosas

    A condição de estrear no futebol profissional foi ideal: expectativas baixas, pelos insucessos recentes sob o comando de Tite, mas dentro um clube repleto de bons nomes e que nos últimos anos tem funcionado sempre em alto nível em termos de futebol. Mas Filipe já chegou tomando decisões daquelas que geram manchetes: em seu primeiro jogo, uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, devolveu Gabigol ao time titular e o então camisa 10 correspondeu, mostrando que poderia voltar a ser importante.

    Na final contra o Atlético-MG, Gabigol fez dois gols no jogo de ida, vitória por 3 a 1, encaminhando o título que seria sacramentado através do único tento de Gonzalo Plata na volta, em Belo Horizonte. Em poucos meses, Filipe Luís havia transformado o moral e o futebol do time e, de quebra, ganhou seu primeiro grande título. Mas como nem tudo são flores, a situação de Gabigol ficou insustentável pelo comportamento do atacante – que se despediria do clube no final do ano.

    A afirmação completa em 2025

    A temporada de 2025 começou com troféu na Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. O Flamengo, assim como em 2019, foi ainda mais agressivo para trazer reforços de peso no mercado de transferências e Filipe garantiu que, dentro de campo, o nível de atuações fosse sempre o mais alto. Chegou a ter rusgas públicas com Pedro, cobrando de maneira tão sincera quanto impressionante o seu camisa 9, que depois do puxão de orelha apenas melhorou.

    No Campeonato Brasileiro, vê sua equipe disputando forte o título com Palmeiras e Cruzeiro. E já chega para a final da Libertadores de 2025, na mesma Lima onde foi campeão continental, como jogador, em 2019, vendo sua equipe sendo franca favorita. O Flamengo de 2025 tem, muito provavelmente, a melhor versão de um Arrascaeta protagonista, os gols de Pedro, uma defesa forte e um Rossi seguro e decisivo sob as traves. Acima de tudo, o Flamengo de 2025 tem, no banco de reservas, o seu melhor treinador desde Jorge Jesus.

    Filipe Luís é uma realidade como técnico, daqueles que também podem brilhar futuramente em clubes europeus e seleção brasileira. Sua jornada em apenas cerca de um ano no futebol profissional é intensa, extraordinária e tão surpreendente quanto óbvia.

