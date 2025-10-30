A jornada extraordinária de Filipe Luís como técnico do Flamengo: tão surpreendente quanto óbvio

A ambição de um dia se transformar em treinador já era assunto para Filipe Luís antes mesmo dele chegar ao Flamengo, para sua passagem como jogador, em 2019. O lateral-esquerdo começou efetivamente a trilhar seu caminho como técnico entre 2014 e 2015, ensinando crianças durante sua passagem pelo Chelsea. Quando foi apresentado pelo Rubro-Negro, há seis anos, disse com uma certeza impressionante que um dia também seria técnico do clube de seu coração.

Filipe já estava ansioso para trabalhar sob o comando de Jorge Jesus, que futuramente se transformaria em sua maior inspiração – junto de Diego Simeone. “É um cara que controla o jogo. Será um prazer trabalhar com ele. Vai entrar na minha lista de grandes treinadores. Vou aprender com ele para estar pronto quando eu vier treinar o Flamengo", afirmou em 2019.

Dá vontade até de perguntar os números do próximo sorteio da Mega-Sena para este vidente, certo? Brincadeiras à parte, o que fica claro é que estamos falando de alguém que sempre teve um plano muito claro para o seu futuro. Um estrategista do próprio destino.

Finalista da Libertadores de 2025, fazendo o melhor Flamengo desde aquele de 2019 empolgar seus torcedores, Filipe Luís vive o momento de afirmação completa de seu trabalho. Um trabalho de apenas um ano treinando um clube profissional. Um sucesso tão surpreendente, pelas dificuldades do trabalho em si, quanto óbvio: quem o via em campo e prestava atenção em suas palavras, já sabia que ele seria um dos melhores comandantes de sua geração.