John Textor nega que ainda tenha interferência no Lyon após polêmicas
Textor não está mais no comando do Lyon
Textor tomou medidas para enfaticamente acabar com os rumores de que ele continua sendo o líder do Lyon, insistindo que se afastou de todos os processos de tomada de decisão para salvar o clube da catástrofe financeira. O empresário americano, cujo grupo Eagle Football também possui partes do Crystal Palace e do Botafogo, recentemente renunciou como presidente dos gigantes franceses em uma dramática reestruturação da hierarquia do clube.
A turbulência no Groupama Stadium ocorreu em meio a uma grave crise. A DNCG (Direção Nacional do Controle de Gestão), o "cão de guarda" financeiro do futebol francês, impôs ao clube um rebaixamento provisório para a Ligue 2 no meio do ano, juntamente com uma proibição de fazer novas transferências e a supervisão da folha de pagamento, devido a uma grande dívida financeira. Em uma tentativa de apaziguar a crise, Textor desocupou seu cargo e Michele Kang - a proprietária do Washington Spirit e do time feminino do Lyon - assumiu como a nova presidente. A decisão de rebaixamento foi então revertida.
A medida foi amplamente interpretada como um movimento estratégico para apresentar uma face mais aceitável às autoridades francesas, mas a especulação persistiu de que Textor continuaria a dirigir as operações nas sombras. No entanto, falando ao RMC Sport, o ex-co-proprietário do Crystal Palace ofereceu uma explicação franca de por que ele decidiu renunciar ao cargo.
"Minha natureza disruptiva não era boa", admite Textor
Em uma revelação detalhada sobre o cronograma de sua saída, Textor admitiu que seu jeito de agir não era visto com bons olhos pelos mais poderosos do futebol francês. Ele explicou que a decisão de nomear Kang não foi uma reação repentina, mas um plano arquitetado durante um chá em Paris, quando ele percebeu que seu relacionamento com o regulador havia se tornado tóxico.
"Sim, a Eagle Football é acionista de 93 ou 94% do Olympique Lyonnais, a acionista majoritária", disse Textor, reconhecendo seu domínio financeiro antes de explicar a mudança na governança.
"Eu diria que cerca de 30 dias antes da audiência perante a DNCG, eu sabia que tinha problemas com a governança do futebol francês. Tive um chá com Michele Kang, uma noite em Paris. Pedi a ela para pensar na ideia de ser co-presidente aqui, pelo menos, por causa desses problemas.
"Sabíamos que politicamente, com a governança, minha natureza divertida e perturbadora não era boa para o meu relacionamento com a DNCG, e pedi a ela para pensar em aceitar este trabalho. Com o rebaixamento, isso se tornou necessário. A única maneira de fazer o apelo era mudar o líder."
Textor insiste que não tem papel nas decisões do Lyon
Apesar de a Eagle Football manter a vasta maioria das ações, Textor fez questão de enfatizar que Kang não é apenas uma figura decorativa. Ele descreveu uma estrutura corporativa onde seu envolvimento agora é praticamente inexistente, negando explicitamente que possui influência nas questões diárias do clube.
"Michele é presidente do Lyon, ela reporta ao conselho de administração do clube", esclareceu Textor. "E o conselho de administração reporta ao acionista. Eu não preciso me envolver diariamente, mas se uma decisão tiver que ser tomada e ultrapassar esse quadro, é aí que o acionista intervém."
Quando questionado se ele mantém a palavra final das decisões, a negativa de Textor foi absoluta, pintando o retrato de um homem que se desapegou completamente das operações esportivas.
"Não, eu não sou 'o chefe'", insistiu firmemente. "Não tomo absolutamente nenhuma decisão no momento, exceto, por exemplo, decidir se ligo ou não a televisão. Desejo o melhor a Michele."
"Um é rebaixado, o próximo promovido"
Embora Textor tenha elogiado a adequação de Kang para o cargo, citando suas habilidades diplomáticas e relação existente com o clube através da equipe feminina, seus comentários também revelaram uma amargura persistente em relação à decisão da DNCG. Ele sugeriu que a nomeação de Kang expôs um duplo padrão, insinuando que a realidade financeira do clube não mudou — apenas a pessoa que a apresenta.
"O proprietário é a Eagle Football", ele lembrou. "Ela é uma acionista minoritária, mas importante, dentro da Eagle. É ela quem gerencia o Lyon. Ela vai gerenciar os relacionamentos aqui muito melhor, ela já está fazendo isso melhor do que eu fiz. Ela dedica tempo a isso, ela constrói esses relacionamentos. Ela já estava fazendo esse trabalho para a seção feminina. Ela estava frequentemente em Paris, frequentemente em Lyon. Ela tinha esse desejo de investir nesta área, ela é melhor do que eu nisso.
"Acho que nas próximas semanas, todos começarão a ver os números, à medida que eu compartilhar mais sobre o que foi realmente apresentado à DNCG. Não vejo nenhuma diferença entre o orçamento que apresentei em maio-junho de 2024 e o orçamento que temos hoje, e ainda assim, um é rebaixado e o próximo líder é promovido imediatamente atrás. Isso me parece claro."