Textor tomou medidas para enfaticamente acabar com os rumores de que ele continua sendo o líder do Lyon, insistindo que se afastou de todos os processos de tomada de decisão para salvar o clube da catástrofe financeira. O empresário americano, cujo grupo Eagle Football também possui partes do Crystal Palace e do Botafogo, recentemente renunciou como presidente dos gigantes franceses em uma dramática reestruturação da hierarquia do clube.

A turbulência no Groupama Stadium ocorreu em meio a uma grave crise. A DNCG (Direção Nacional do Controle de Gestão), o "cão de guarda" financeiro do futebol francês, impôs ao clube um rebaixamento provisório para a Ligue 2 no meio do ano, juntamente com uma proibição de fazer novas transferências e a supervisão da folha de pagamento, devido a uma grande dívida financeira. Em uma tentativa de apaziguar a crise, Textor desocupou seu cargo e Michele Kang - a proprietária do Washington Spirit e do time feminino do Lyon - assumiu como a nova presidente. A decisão de rebaixamento foi então revertida.

A medida foi amplamente interpretada como um movimento estratégico para apresentar uma face mais aceitável às autoridades francesas, mas a especulação persistiu de que Textor continuaria a dirigir as operações nas sombras. No entanto, falando ao RMC Sport, o ex-co-proprietário do Crystal Palace ofereceu uma explicação franca de por que ele decidiu renunciar ao cargo.