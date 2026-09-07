Os jogadores que podem aparecer na lista de Ancelotti para a seleção brasileira em setembro

Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira (9) sua primeira convocação da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2026. O treinador divulgará, às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores escolhidos para os amistosos contra Austrália e Índia, marcados para o fim de setembro e o início de outubro.

Antes da convocação definitiva, Ancelotti enviou à CBF uma pré-lista com mais de 60 jogadores. A relação não é divulgada oficialmente, e a presença de um atleta nela não significa que ele será chamado para os amistosos. Até o momento, porém, alguns nomes já foram confirmados por diferentes veículos que acompanham a seleção.

A tendência é que a primeira convocação do novo ciclo tenha espaço significativo para jogadores mais jovens. Ancelotti afirmou anteriormente que pretende utilizar os primeiros compromissos após a Copa para conhecer atletas que podem fazer parte da próxima geração.

O Brasil terá dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, antes de encarar a Índia, em 3 de outubro.