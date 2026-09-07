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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Os jogadores que podem aparecer na lista de Ancelotti para a seleção brasileira em setembro

Brasil
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Austrália x Brasil
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Austrália x Brasil

Técnico italiano prepara primeira convocação após a Copa do Mundo, e pré-lista tem nomes conhecidos, jovens e jogadores que podem ganhar a primeira oportunidade

Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira (9) sua primeira convocação da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2026. O treinador divulgará, às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores escolhidos para os amistosos contra Austrália e Índia, marcados para o fim de setembro e o início de outubro.

Antes da convocação definitiva, Ancelotti enviou à CBF uma pré-lista com mais de 60 jogadores. A relação não é divulgada oficialmente, e a presença de um atleta nela não significa que ele será chamado para os amistosos. Até o momento, porém, alguns nomes já foram confirmados por diferentes veículos que acompanham a seleção.

A tendência é que a primeira convocação do novo ciclo tenha espaço significativo para jogadores mais jovens. Ancelotti afirmou anteriormente que pretende utilizar os primeiros compromissos após a Copa para conhecer atletas que podem fazer parte da próxima geração.

O Brasil terá dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, antes de encarar a Índia, em 3 de outubro.

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  • imago-sport-1082513998.jpgSports Press Photo

    Cruzeiro é o clube com mais nomes na pré-lista

    O Cruzeiro é, até agora, o clube brasileiro com mais jogadores na relação inicial de Ancelotti. São cinco nomes: o goleiro Otávio, o zagueiro Jonathan Jesus, o volante Zé Lucas, o meia Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge, revelados pelo ge.com.

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    A presença de Zé Lucas é uma das novidades da lista. O meio-campista aparece entre os jovens observados pelo treinador italiano para o início de um novo ciclo da seleção.

    Kaio Jorge, por outro lado, vive grande fase pelo Cruzeiro e surge como uma alternativa para o ataque. Matheus Pereira também volta a aparecer no radar da equipe nacional, enquanto Otávio e Jonathan Jesus podem ganhar espaço entre as opções defensivas.

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  • Corinthians v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Corinthians também aparece com quatro jogadores

    O Corinthians tem quatro representantes na pré-lista. São eles o goleiro Hugo Souza, o lateral direito Matheuzinho e os meio-campistas André e Breno Bidon.

    Breno Bidon é outro jogador que pode representar uma novidade na seleção principal. O jovem meio-campista está entre os atletas observados por Ancelotti dentro da proposta de renovação apresentada pelo treinador.

    Hugo Souza e Matheuzinho, por sua vez, já são jogadores conhecidos no futebol brasileiro e aparecem entre as opções para a primeira convocação do novo ciclo.

  • imago-sport-1082307630.jpgSports Press Photo

    Flamengo tem dupla entre os possíveis convocados

    Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo também tem dois jogadores na pré-lista: os atacantes Pedro e Samuel Lino.

    Pedro é um nome recorrente nas convocações da seleção e volta a aparecer no radar mesmo após ficar fora da Copa do Mundo. Samuel Lino, contratado pelo Flamengo em 2026, pode ter uma das primeiras oportunidades com a equipe principal.

    Segundo informações divulgadas pela ESPN, o zagueiro Léo Pereira e o meia Lucas Paquetá, apesar de estarem no radar anteriormente, não devem fazer parte dessa primeira convocação.

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  • imago-sport-1080581430.jpgNexpher Images

    Nomes que atuam na Europa

    A pré-lista também conta com jogadores que atuam no futebol europeu e que podem aparecer entre os 26 convocados.

    Um dos nomes confirmados é o atacante Alisson, de 23 anos, atualmente no Napoli. O brasileiro teve passagens por Vitória e Figueirense antes de se transferir para a Europa, onde defendeu União Leiria e Sporting, de Portugal.

    Outro nome é Vitor Reis. Revelado pelo Palmeiras, o zagueiro pertence ao Manchester City e retornou ao clube inglês após período de empréstimo ao Girona, da Espanha.

    Kaiki Bruno, ex-Cruzeiro e atualmente no Como, da Itália, também está na pré-lista e pode aparecer como uma alternativa para a lateral.