Jogadores da Premier League buscam lutadores de MMA como seguranças após série de roubos a casas
Grealish e Raheem Sterling vítimas de roubo
A próspera região de Cheshire, no noroeste da Inglaterra, há muito tempo atrai astros do futebol de alguns dos maiores clubes do país. Jogadores de Manchester United, Manchester City, Liverpool e Everton escolheram cidades como Alderley Edge, Wilmslow e Prestbury para viver durante suas carreiras. No entanto, uma recente onda de crimes vem abalando essa imagem de refúgio seguro para os ricos e famosos, com a área perdendo gradualmente sua reputação de tranquilidade e exclusividade.
Em dezembro de 2023, Jack Grealish foi vítima de um assalto milionário em que criminosos levaram cerca de £1 milhão em joias. O episódio, ocorrido poucos meses após o ponta conquistar a Tríplice Coroa com o Manchester City, deixou o jogador “devastado”. Em uma publicação no Instagram, Grealish descreveu o caso como “uma experiência traumática” e lamentou o impacto emocional do crime. Outros nomes de destaque também foram alvos, como o ex-jogador do City Raheem Sterling. O responsável por uma série de furtos na região, Thomas Mee, foi preso em 2020 após confessar envolvimento em diversos roubos no chamado Triângulo Dourado.
Lutadores de MMA para fornecer proteção
Com o aumento da criminalidade na região, jogadores de futebol têm buscado novas formas de proteger suas propriedades de grupos que tentam saquear itens valiosos. Segundo o Daily Mail, alguns atletas chegaram a contratar lutadores profissionais para reforçar sua segurança.
Um consultor de segurança, que preferiu não se identificar, revelou ao jornal que “um grande clube com vários jogadores na área de Cheshire aumentou significativamente a proteção”.
Ele explicou: “Os jogadores agora contrataram ex-lutadores de MMA para atuar como seguranças pessoais, tanto deles quanto de suas famílias. Um dos profissionais faz a escolta direta, enquanto o outro permanece na residência quando o atleta está fora com o clube.”
De acordo com a fonte, os criminosos costumam agir quando os jogadores estão viajando para partidas europeias. Por isso, os lutadores foram contratados para garantir a segurança dentro e fora de casa.
“Eles cuidam dos jogadores e de suas famílias quando estão na rua, em situações nas quais algo pode acontecer. Se um atleta jovem quiser sair à noite, por exemplo, eles o acompanham e garantem que nada saia do controle”, completou o consultor.
O impacto nos jogadores
Um roubo pode ter um impacto profundo no bem-estar de um jogador — e até mesmo em seu desempenho dentro de campo. Nas últimas temporadas, vários atletas de futebol foram vítimas de ataques, o que levou alguns a considerar mudar-se para fora da Premier League em busca de mais segurança.
Angel Di Maria, por exemplo, ficou traumatizado após um assalto enquanto defendia o Manchester United. A experiência tornou sua adaptação à Inglaterra ainda mais difícil e acabou contribuindo para sua rápida saída de Old Trafford.
A onda de crimes, porém, não se restringe ao chamado Triângulo Dourado. Em Londres, em 2019, Sead Kolasinac e Mesut Özil foram abordados e atacados por homens armados enquanto estavam em um carro do Arsenal. Já no nordeste do país, Alexander Isak teve sua casa invadida e roubada em abril do ano passado, durante seu período no Newcastle.
Medidas de segurança para aumentar
À medida que os jogadores da Premier League continuam a ser alvos de criminosos, é provável que os clubes adotem medidas ainda mais rigorosas para proteger seus atletas e funcionários. Além disso, as próprias instalações das equipes podem passar por reforços de segurança — especialmente após o Chelsea ter cerca de £30 mil em equipamentos de câmera furtados de seu centro de treinamento.