Jogadores da Premier League buscam lutadores de MMA como seguranças após série de roubos a casas

Com o aumento da criminalidade na região, jogadores de futebol têm buscado novas formas de proteger suas propriedades de grupos que tentam saquear itens valiosos. Segundo o Daily Mail, alguns atletas chegaram a contratar lutadores profissionais para reforçar sua segurança.

Um consultor de segurança, que preferiu não se identificar, revelou ao jornal que “um grande clube com vários jogadores na área de Cheshire aumentou significativamente a proteção”.

Ele explicou: “Os jogadores agora contrataram ex-lutadores de MMA para atuar como seguranças pessoais, tanto deles quanto de suas famílias. Um dos profissionais faz a escolta direta, enquanto o outro permanece na residência quando o atleta está fora com o clube.”

De acordo com a fonte, os criminosos costumam agir quando os jogadores estão viajando para partidas europeias. Por isso, os lutadores foram contratados para garantir a segurança dentro e fora de casa.

“Eles cuidam dos jogadores e de suas famílias quando estão na rua, em situações nas quais algo pode acontecer. Se um atleta jovem quiser sair à noite, por exemplo, eles o acompanham e garantem que nada saia do controle”, completou o consultor.