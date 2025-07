Recém-saído do West Ham, Michail Antonio fala sobre situação que o deixou furioso no segundo episódio do podcast Beast Mode On com Adebayo Akinfenwa

O novo podcast da GOAL, Beast Mode On, apresentado pelo ex-atacante Adebayo Akinfenwa, conta com a participação de Michail Antonio, que fala sobre o grave acidente de carro que quase tirou sua vida. Ele também comenta sobre alguns dos adversários mais difíceis que já enfrentou e relembra o árbitro português com quem quase brigou em campo após se revoltar com suas decisões.

Maior artilheiro do West Ham na história da Premier League com 68 gols marcados, Antonio relembra uma derrota em especial — contra o Bayer Leverkusen, nas quartas de final da Europa League, em abril de 2024 — que o deixou tão furioso a ponto de quase acertar um soco no árbitro Artur Soares Dias.

Desça a página para saber por que o atacante jamaicano ficou tão irritado com o árbitro, além de conhecer um episódio engraçado com o zagueiro do Manchester United, Harry Maguire, e descobrir qual ex-ponta do Swansea foi um dos poucos jogadores a superá-lo. O episódio completo do Beast Mode On Podcast está disponível no YouTube e Spotify.