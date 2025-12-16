Jogador do Newcastle sofre perfuração no pulmão e costela quebrada em derrota no clássico com o Sunderland
Exames confirmam lesão grave de Dan Burn
Dan Burn sofreu um duro golpe no clássico contra o Sunderland. O zagueiro do Newcastle foi atingido pelo joelho de Nordi Mukiele durante uma dividida — lance que rendeu cartão amarelo ao jogador do Sunderland. Mesmo sentindo dores, Burn ainda tentou seguir em campo, mostrando a raça que marca sua trajetória.
No entanto, aos 42 minutos, ficou claro que ele não tinha condições de continuar e acabou substituído por precaução. No intervalo, a situação se agravou: Burn relatou dificuldade para respirar, o que levou o departamento médico a encaminhá-lo imediatamente ao hospital.
Os exames confirmaram o pior. Segundo o Daily Mail, o defensor sofreu um pulmão perfurado e uma costela quebrada. Com isso, o técnico Eddie Howe deve perder seu vice-capitão por pelo menos seis semanas, o que tira Burn de todo o período festivo e de boa parte de janeiro. A estimativa é que ele fique fora de até dez jogos — um problema enorme em um dos momentos mais apertados da temporada.
- Getty
Defesa do Newcastle entra em situação crítica
A lesão de Burn agrava ainda mais o cenário defensivo do Newcastle. O time já não conta com Sven Botman, Kieran Trippier, Jamaal Lascelles e Emil Krafth, todos no departamento médico. A ausência de Burn pesa não só pelo desempenho em campo, mas também pela liderança que ele exerce no elenco.
No momento, Howe tem como opções Tino Livramento, Fabian Schär, Malick Thiaw e Lewis Hall. O jovem Alex Murphy, da seleção sub-21 da Irlanda, surge como alternativa, enquanto Jacob Murphy pode ser improvisado na lateral. O problema é o calendário apertado, especialmente porque Livramento e Hall voltaram recentemente de lesão.
Após a partida, Eddie Howe comentou a situação, ainda sem ter o diagnóstico completo:
“Ele estava com dificuldade para respirar no intervalo. Foi um grande problema. Dan Burn foi para o hospital para verificar as costelas. Esperamos que ele fique bem.”
O treinador completou:
“Estamos perdendo muitos jogadores na defesa. Já é uma área muito desfalcada, e perder o Dan, que sempre esteve disponível e tem uma presença muito forte, foi um golpe enorme.”
Derrota no clássico torna o cenário ainda mais doloroso
A grave lesão de Burn acabou ofuscando uma tarde frustrante para o Newcastle, que perdeu por 1 a 0 para o Sunderland no primeiro clássico entre os clubes na Premier League desde 2016. O jogo foi decidido por um gol contra inusitado logo no início do segundo tempo, quando Nick Woltemade desviou de cabeça contra o próprio gol, sem chances para Aaron Ramsdale.
O duelo teve poucas oportunidades claras, e o resultado girou em torno desse lance isolado. Para Howe, o peso da derrota foi ainda maior pelo contexto do clássico:
“Isso vai doer por bastante tempo. Sabemos que não fizemos a atuação que precisávamos. O gol sofrido foi muito estranho, e em um jogo desse tamanho, qualquer erro custa caro.”
- Getty Images Sport
Sequência dura e desafio na reta final do ano
Mesmo com a derrota, o Newcastle aparece na 12ª colocação da Premier League, apenas quatro pontos atrás do top 5, em uma tabela bastante equilibrada. Ainda assim, o cenário preocupa.
O próximo desafio é contra o Fulham, pelas quartas de final da Carabao Cup. Depois, os Magpies encaram uma sequência pesada: recebem o Chelsea no dia 20 de dezembro, visitam o Manchester United em Old Trafford uma semana depois e fecham o ano fora de casa contra o Burnley, no dia 30.
Sem Dan Burn e com a defesa cheia de desfalques, o caminho promete ser complicado para Eddie Howe e seus comandados.