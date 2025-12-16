Jogador do Newcastle sofre perfuração no pulmão e costela quebrada em derrota no clássico com o Sunderland

Dan Burn sofreu um duro golpe no clássico contra o Sunderland. O zagueiro do Newcastle foi atingido pelo joelho de Nordi Mukiele durante uma dividida — lance que rendeu cartão amarelo ao jogador do Sunderland. Mesmo sentindo dores, Burn ainda tentou seguir em campo, mostrando a raça que marca sua trajetória.

No entanto, aos 42 minutos, ficou claro que ele não tinha condições de continuar e acabou substituído por precaução. No intervalo, a situação se agravou: Burn relatou dificuldade para respirar, o que levou o departamento médico a encaminhá-lo imediatamente ao hospital.

Os exames confirmaram o pior. Segundo o Daily Mail, o defensor sofreu um pulmão perfurado e uma costela quebrada. Com isso, o técnico Eddie Howe deve perder seu vice-capitão por pelo menos seis semanas, o que tira Burn de todo o período festivo e de boa parte de janeiro. A estimativa é que ele fique fora de até dez jogos — um problema enorme em um dos momentos mais apertados da temporada.