Joel Ndala: quem é a promessa do Manchester City que deu show no Mundial Sub-17

O ponta "motorzinho" brilhou na Copa Sub-17, com a Inglaterra, e seu próximo desafio é experimentar o gostinho de estar no time principal do City

O que Cesc Fàbregas, Toni Kroos, Phil Foden e Victor Osimhen têm em comum? Antes de começarem suas carreiras espetaculares e ganharem vários títulos por clubes e seleções, todos eles se destacaram na Copa do Mundo Sub-17. Fàbregas, Kroos e Foden foram eleitos Jogador do Torneio, enquanto Osimhen ganhou a Chuteira de Ouro como artilheiro. O maior e mais prestigiado torneio juvenil do mundo tem sido o trampolim para muitas outras carreiras espetaculares, e Joel Ndala estará esperando agora poder dar o próximo passo em sua jornada rumo ao topo após uma exibição individual sensaciona, na Indonésia. Mais artigos abaixo Ndala não saiu do torneio de 2023 com medalhas ou prêmios individuais, e após a eliminação precoce da Inglaterra para o Uzbequistão. Entretanto, Ndala ainda deixou sua marca no torneio com três gols e duas assistências, dando aos observadores uma clara sensação de que verão muito mais dele no futuro.