O Newcastle garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa após conquistar uma vitória suada sobre o Millwall. Jaissle escalou uma equipe forte para o duelo da terceira rodada no Den. Apesar de ter colocado em campo uma formação formidável, o time da Premier League teve dificuldades para encontrar seu ritmo no terço final.

Os campeões de 2025 dominaram a posse de bola, mas foram incrivelmente pouco efetivos diante do gol durante boa parte da noite. Willock acabou sendo o herói, salvando os visitantes do risco de uma disputa de pênaltis iminente. Sua intervenção decisiva no fim garantiu que Jaissle mantivesse seu início invicto na campanha.