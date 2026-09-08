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Joe Willock marca no fim, e Newcastle supera o Millwall na Copa da Liga Inglesa
Newcastle sobrevive a susto na Copa da Liga Inglesa
O Newcastle garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa após conquistar uma vitória suada sobre o Millwall. Jaissle escalou uma equipe forte para o duelo da terceira rodada no Den. Apesar de ter colocado em campo uma formação formidável, o time da Premier League teve dificuldades para encontrar seu ritmo no terço final.
Os campeões de 2025 dominaram a posse de bola, mas foram incrivelmente pouco efetivos diante do gol durante boa parte da noite. Willock acabou sendo o herói, salvando os visitantes do risco de uma disputa de pênaltis iminente. Sua intervenção decisiva no fim garantiu que Jaissle mantivesse seu início invicto na campanha.
- AFP
Willock quebra a resistência teimosa do Millwall
O Newcastle conseguiu apenas uma finalização no alvo durante uma frustrante primeira hora no sul de Londres. O goleiro do Millwall, Filip Marschall, apareceu muito bem e espalmou brilhantemente uma finalização venenosa de Willock no seu poste.
No entanto, o meio-campista não seria negado pela segunda vez à medida que o relógio avançava. Aos 81 minutos, Lewis Hall cruzou rasteiro com precisão para a área.
Willock reagiu mais rápido e mandou a bola para a rede, finalmente quebrando a resistência teimosa do Millwall. O gol trouxe um enorme alívio aos torcedores do Newcastle que viajavam, depois de verem seu time penar por longos períodos.
Arconte acerta a trave em confronto dramático
Antes do gol decisivo de Willock, o Millwall havia ameaçado protagonizar uma zebra espetacular na Copa. O reserva Tairyk Arconte quase castigou uma defesa displicente de Tino Livramento quando saiu livre em direção ao gol, mas viu sua finalização rasteira explodir na trave.
O Newcastle também passou por momentos de intensa frustração no outro lado do campo. Os visitantes tiveram um forte pedido de pênalti ignorado nos acréscimos do primeiro tempo. Fabian Schar pareceu ter a camisa puxada dentro da área pelo defensor do Millwall Caleb Taylor. No entanto, o árbitro ignorou as reclamações, obrigando o Newcastle a finalmente encontrar a abertura com a bola rolando.
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Newcastle se prepara para o teste contra o Leeds United
Depois de superar com sucesso sua complicada missão na copa, o Newcastle voltará suas atenções para a ação doméstica. O time está programado para enfrentar o Leeds United em seu próximo compromisso pela Premier League, enquanto busca ganhar embalo.
Enquanto isso, o Millwall precisa se recompor e focar em subir na tabela da Championship. O time receberá o Blackburn Rovers em sua próxima partida da liga.
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