Jean-Clair Todibo: o zagueiro do Nice que fracassou no Barcelona e interessa ao Manchester United

Francês deu a volta por cima e se tornou um dos melhores defensores da Europa com a bola nos pés

Para muitos que sonham em jogar futebol, o Barcelona é o objetivo máximo. Então, o que acontece quando você pinta no Camp Nou aos 19 anos e tudo dá errado? Foi isso que aconteceu com Jean-Clair Todibo.

Longe de permitir que essa decepção o derrubasse e definisse sua carreira, o zagueiro francês a usou como incentivo. E agora ele é um dos defensores mais cobiçados na Europa, com a capacidade de escolher seu próximo destino.

O zagueiro do Nice e da seleção francesa tem chamado a atenção dos maiores clubes do continente há algum tempo, e no meio do ano passado recebeu uma oferta do Manchester United, quando parecia que Harry Maguire seria vendido ao West Ham. No fim das contas, talvez motivado por sua experiência negativa na Catalunha, Todibo decidiu permanecer no Nice, onde sabia que jogaria regularmente e poderia ser o pilar da linha defensiva da equipe.

"Não vou mentir e dizer que não me passou pela cabeça jogar em um 'clube de ponta'... Mas também há garantias ao jogar no Nice," disse ele ao L'Équipe. "Eu vivenciei isso de forma diferente das situações anteriores em minha carreira. Minha reflexão foi muito mais profunda, ponderada. Eu não queria cometer um erro na minha escolha. Me mantive muito calmo. A reflexão é muito mais importante do que quando comecei. Estou aguardando que me apresentem o projeto completo."

À medida que a janela de transferências se aproxima rapidamente, os clubes estarão se alinhando para apresentar seus projetos a Todibo. E o United está pronto para estar entre eles, enquanto buscam um futuro sem Raphaël Varane, ao mesmo tempo em que estão cientes de que nem sempre podem contar com a forma física de Lisandro Martínez.

Então, por que o francês de 24 anos está tão em alta? A GOAL traz os detalhes...