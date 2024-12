O jovem talento de Gibraltar está se destacando e pode ser o primeiro a ser promovido por Rúben Amorim ao time principal

Enquanto o Manchester United tem saltado de uma crise para outra, suas equipes de base têm se mantido em ótima forma. Os jovens Red Devils conquistaram a dobradinha dos Campeonatos Ingleses sub-18 e sub-21 na última temporada, jogando um futebol emocionante e acumulando resultados notáveis, como destruir o Liverpool por 9 a 1.

James Scanlon foi uma das estrelas emergentes desse time, marcando duas vezes contra maior rival do United, e sua recompensa foi integrar a equipe principal na turnê de pré-temporada nos Estados Unidos. Ele já estava acostumado a jogar com os "mais velhos", pois já era um nome carimbado na seleção de Gibraltar.

Desde então, o meio-campista ofensivo fez história com seu país e usou sua experiência a seu favor para ajudar seu clube, começando esta temporada de forma clínica com os sub-18, marcando nove gols em apenas sete jogos do Campeonato Inglês.

Portanto, quando Rúben Amorim começar os trabalhos no United na próxima semana e começar a avaliar os jogadores jovens que poderia trazer subir para o time profissional, Scanlon se destacará acima de todos os outros jovenspromissores...