James Rodriguez pode voltar a jogar pelo São Paulo?

Jogador se desculpa com diretoria, comissão técnica e elenco e pode voltar a jogar ainda na primeira fase do Paulistão

James Rodríguez pode voltar a jogar pelo São Paulo. Depois de pedir a rescisão contratual, o colombiano pediu desculpas a elenco, comissão técnica e diretoria pela ausência na final da Supercopa Rei, em Belo Horizonte, e pode ser reintegrado ao plantel comandado por Thiago Carpini. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Transamérica e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que haverá uma conversa na manhã desta quarta-feira (21) para discutir a situação.

A ausência de um meio-campista é o que faz com que a diretoria cogite a volta do colombiano para a disputa do Campeonato Paulista — ele, inclusive, deve ficar com a vaga de Rodrigo Nestor, que foi inscrito na competição mesmo lesionado.

A definição será conhecida nesta quarta-feira, depois da conversa do jogador com o departamento de futebol no período da manhã. A ideia do clube é solucionar todo o caso após a atividade comandada por Thiago Carpini no período matutino.

