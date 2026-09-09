James Rodríguez no Avellino é possível: valores e detalhes da oferta

Quem confirmou a possível chegada de James Rodríguez foi o presidente do Avellino, Angelo Antonio D'Agostino. Abordado por Ottopagine à margem de um evento, o mandatário do Avellino destacou a negociação em andamento:

"James Rodríguez? Estamos pensando nisso. Parece que o jogador deu disponibilidade, mas é preciso ver. Há uma negociação em aberto, está aí, agora vamos ver com calma. Pelo que entendi, James quer continuar jogando por mais dois anos. Ele ainda não quer sair do mundo do futebol. Conversamos com um dos empresários para tentar convencê-lo".