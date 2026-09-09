A torcida do Avellino está realmente sonhando com a contratação de James Rodríguez. A estrela colombiana, protagonista com a camisa da sua seleção também na última Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos-México-Canadá, está sem clube e negocia com o clube biancoverde para assinar sem custos. Não será, se acontecer, apenas uma operação comercial, porque o ex-Real Madrid e Bayern de Munique está em busca de um clube para se relançar e continuar jogando.
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James Rodríguez no Avellino é possível: valores e detalhes da oferta
A confirmação do presidente
Quem confirmou a possível chegada de James Rodríguez foi o presidente do Avellino, Angelo Antonio D'Agostino. Abordado por Ottopagine à margem de um evento, o mandatário do Avellino destacou a negociação em andamento:
"James Rodríguez? Estamos pensando nisso. Parece que o jogador deu disponibilidade, mas é preciso ver. Há uma negociação em aberto, está aí, agora vamos ver com calma. Pelo que entendi, James quer continuar jogando por mais dois anos. Ele ainda não quer sair do mundo do futebol. Conversamos com um dos empresários para tentar convencê-lo".
OS DETALHES
São horas decisivas e, à mesa, o Avellino colocou uma oferta importante para o jogador: contrato de um ano com opção por mais uma temporada em caso de promoção à Serie A. Ao jogador, que no Minnesota, em seu último contrato, recebia mais de 5 milhões de euros, foi proposto um salário monstruoso para um clube como o irpino, de cerca de 2 milhões de euros, bônus incluídos.
CARREIRA NO TOPO
James Rodríguez está livre no mercado após ter deixado, no último dia 30 de junho, o clube norte-americano Minnesota United. Ao longo da carreira, também vestiu as camisas de Envigado, Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano e Leon.
Ele venceu de tudo e, em seu currículo, há nada menos que 25 títulos: 2 Champions League, 2 Mundiais de Clubes, 1 Liga Europa, 2 Supercopas da Europa, 3 campeonatos portugueses, 2 campeonatos espanhóis, 2 campeonatos alemães, um campeonato argentino, uma Supercopa da Espanha, uma Copa da Alemanha, uma Taça de Portugal, 2 Supercopas da Alemanha, 3 Supercopas de Portugal, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Por fim, foi artilheiro e, portanto, Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2014.
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