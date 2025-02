Acorda, Jadon Sancho! Estrela da Inglaterra vai repetindo passagem no Manchester United em fase ruim pelo Chelsea e vê carreira na Premier League em risco

'Flop' do Manchester United começou muito bem no Chelsea, mas futebol ruim voltou a ser uma tônica

"Eu gosto do estilo de jogo dele. Os pontas, quando pegam a bola... Ele adora que eles partam para o um contra um e sejam diretos," disse Jadon Sancho, em entrevista após ser apresentado como novo jogador do Chelsea quando questionado sobre o motivo de querer jogar sob o comando de Enzo Maresca. "Nós jogamos muito com tabelas com os 10 e o atacante. É um estilo muito atraente, e é um estilo que eu jogo".

Sancho demonstrou esse prazer nos seus primeiros três jogos pelo Chelsea. Ele registrou uma assistência em cada um deles e partiu para cima dos seus marcadores, exalando a confiança que havia estado completamente ausente durante sua passagem conturbada pelo Manchester United.

Apesar da intensa concorrência na posição, Sancho logo se tornou titular com Maresca enquanto o Chelsea se destacava como surpresa nas primeiras rodadas da Premier League. Tudo parecia de volta aos trilhos para um jogador que já havia sido considerado um dos maiores talentos de sua geração.

No entanto, como aconteceu tantas vezes com Sancho, isso não se manteve. O jogador de 24 anos voltou a ser o desajustado que era no United, e está começando a prejudicar o Chelsea da mesma maneira. A grande diferença agora, no entanto, é que a passagem de Sancho na Premier League está muito ameaçada se ele não acordar — e rápido.