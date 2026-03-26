Itália x Irlanda do Norte: como foi a recepção a Bastoni no seu regresso a Bergamo

Os acontecimentos da partida entre Inter e Juventus levaram, nas partidas fora de casa contra Lecce, Como e Milan, a vaias estrondosas contra Bastoni por ter provocado a expulsão de Kalulu ao exagerar a queda e, em seguida, comemorar. O zagueiro, no entanto, durante a partida da Seleção em Bergamo, não foi vaiado. O público concentrou-se, de fato, em torcer pela Seleção Nacional em uma partida tão importante para a classificação para a próxima Copa do Mundo.