Após as polêmicas decorrentes dos episódios entre Inter e Juventus e os vaias em alguns estádios da Itália, havia expectativa para saber como Alessandro Bastoni seria recebido com a camisa da Seleção Nacional na partida da repescagem contra a Irlanda do Norte. Em Bergamo, no estádio onde cresceu, o zagueiro, que começou como titular no centro da defesa de três com Mancini e Calafiori, não foi vaiado.
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Itália x Irlanda do Norte: como foi a recepção a Bastoni no seu regresso a Bergamo
O SUPORTE PARA BASTÕES
Os acontecimentos da partida entre Inter e Juventus levaram, nas partidas fora de casa contra Lecce, Como e Milan, a vaias estrondosas contra Bastoni por ter provocado a expulsão de Kalulu ao exagerar a queda e, em seguida, comemorar. O zagueiro, no entanto, durante a partida da Seleção em Bergamo, não foi vaiado. O público concentrou-se, de fato, em torcer pela Seleção Nacional em uma partida tão importante para a classificação para a próxima Copa do Mundo.