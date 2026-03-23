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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Itália, Chiesa fica de fora! Gattuso convoca Cambiaghi

O atacante do Liverpool deixa imediatamente o centro de treinamento: foi considerado indisponível

Esta manhã teve início a concentração da Seleção em Coverciano: Chiesa fora, Gattuso convoca Cambiaghi. Após avaliação de suas condições físicas no Centro Técnico Federal, o atacante do Liverpool foi considerado indisponível. Em seu lugar, o técnico decidiu convocar o atacante do Bologna


Começa hoje em Coverciano a concentração da Seleção, que à tarde realizará o primeiro treino em preparação para a semifinal do playoff da Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte, marcada para quinta-feira, 26 de março (20h45, transmissão ao vivo pela Rai 1), no Estádio de Bergamo.


  • CHIESA DEIXA O RETIRO: O COMUNICADO

    Conforme consta no comunicado da FIGC, “após a avaliação de suas condições físicas ao chegar ao Centro Técnico Federal, o jogador Federico Chiesa foi considerado indisponível para os próximos dois jogos e, em acordo com o clube, deixou o estágio da Seleção Nacional. Em seu lugar, foi convocado o jogador do Bologna Nicolò Cambiaghi”.


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  • A LISTA DOS CONVOCADOS

    Goleiros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);


    Zagueiros: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);


    Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);


    Atacantes: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


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