Itália, Chiesa fica de fora! Gattuso convoca Cambiaghi

Esta manhã teve início a concentração da Seleção em Coverciano: Chiesa fora, Gattuso convoca Cambiaghi. Após avaliação de suas condições físicas no Centro Técnico Federal, o atacante do Liverpool foi considerado indisponível. Em seu lugar, o técnico decidiu convocar o atacante do Bologna





Começa hoje em Coverciano a concentração da Seleção, que à tarde realizará o primeiro treino em preparação para a semifinal do playoff da Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte, marcada para quinta-feira, 26 de março (20h45, transmissão ao vivo pela Rai 1), no Estádio de Bergamo.



