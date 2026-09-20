O técnico do Porto, Francesco Farioli, falou com a imprensa antes do explosivo O Clássico de domingo contra o Benfica, no Estádio do Dragão. Com a liderança isolada da Primeira Liga em jogo antes da pausa internacional, o treinador italiano insistiu que sua equipe deve estar totalmente focada no desempenho.

Farioli confirmou que Fofana e Nehuen Perez perderam treinos ao longo da semana devido a problemas físicos e seguem indisponíveis.

Apesar dos desfalques no elenco, ele pediu aos torcedores da casa que inspirem uma atuação agressiva e proativa contra seus rivais mais ferrenhos.