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"Isto é uma série da Netflix!": Francesco Farioli se revolta com a arbitragem e proíbe manchetes antes de duelo com o Benfica
Farioli prepara o Porto para clássico decisivo contra o Benfica
O técnico do Porto, Francesco Farioli, falou com a imprensa antes do explosivo O Clássico de domingo contra o Benfica, no Estádio do Dragão. Com a liderança isolada da Primeira Liga em jogo antes da pausa internacional, o treinador italiano insistiu que sua equipe deve estar totalmente focada no desempenho.
Farioli confirmou que Fofana e Nehuen Perez perderam treinos ao longo da semana devido a problemas físicos e seguem indisponíveis.
Apesar dos desfalques no elenco, ele pediu aos torcedores da casa que inspirem uma atuação agressiva e proativa contra seus rivais mais ferrenhos.
- AFP
Técnico zomba do circo da arbitragem e o compara a uma novela da Netflix
Ao abordar o escrutínio da mídia sobre decisões recentes de arbitragem, Farioli fez uma crítica contundente à controvérsia externa. O técnico do Porto deixou claro que seu elenco não vai participar da indignação alimentada pela mídia antes de um confronto doméstico tão importante.
Ele exigiu que os árbitros garantam uma disputa justa em campo.
"Na semana passada, acho que ficou muito claro que isto é uma série da Netflix que às vezes passa na Sport TV", disparou Farioli. "Não queremos alimentar isso. Todo o barulho ficou para trás, o passado é passado. Temos que estar focados no jogo de amanhã e esperar por um jogo justo."
Farioli rejeita manchetes da mídia sobre convocação internacional
Além do clássico, Farioli rebateu com veemência as narrativas da mídia sobre a convocação de Santiago Gimenez para o México e as ausências de Alberto Costa e Andre Silva na seleção. O treinador insistiu que quer reconhecimento público pelas conquistas em campo, e não por notícias dramáticas.
Ele observou que apenas o Manchester City já dominou seu Porto, rejeitando as alegações de que seu time depende de uma postura defensiva passiva.
"Não quero manchetes em jornais e na televisão, quero reconhecimento pelas nossas grandes atuações", afirmou Farioli. "Desde que cheguei ao FC Porto, apenas o Manchester City dominou o jogo. Temos de ser muito corajosos e proativos."
- Photo Players Images
Dragon Fortress busca garantir a liderança da liga antes da pausa
Uma vitória contra o Benfica consolidaria o status do Porto como líder da liga antes da pausa de duas semanas no futebol doméstico. Farioli destacou que manter a organização tática contra a rotação em evolução do meio-campo do Benfica continua sendo essencial para garantir os três pontos.
O Porto entra no gramado do Dragão determinado a fazer uma declaração inequívoca na disputa pelo título.
Os comandados de Farioli buscam transformar as palavras ousadas de seu técnico em uma vitória convincente.
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