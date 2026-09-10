Depois de 19 anos como profissional, o nascido em 1988 Mauricio Isla se despede do futebol jogado aos 38 anos. O chileno anunciou isso com uma publicação nas redes sociais: "Agradeço a cada clube que me abriu as portas. Obrigado àqueles que me ajudaram a crescer, que me acompanharam longe do Chile, que me apoiaram nos momentos difíceis e que acreditaram em mim".
AFP
Traduzido por
Isla se aposenta: dois Scudetti com a Juventus e duas Copas América com o Chile
Isla deixa o futebol após ter disputado 563 partidas e marcado 19 gols por clubes, além de 144 jogos com a camisa do Chile e 5 gols. Na Itália, ele jogou com as camisas de Udinese, Juventus e Cagliari. Pela Juve, de 2012 a 2014, e depois novamente no início da temporada 2015-16, conquistou 2 Scudetti e 3 Supercopas da Itália, enquanto com a seleção chilena venceu a Copa América duas vezes, em 2015 e 2016.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.