Matheus Tolentino Coelho de Lima, irmão de Paquetá, foi detido e logo liberado, com reconhecimento do lateral-esquerdo Hugo, vítima do caso

O carro de Hugo, do Botafogo, foi roubado na quinta-feira (31).

Matheus Paquetá foi detido pela polícia na sexta (1).

Lateral confirmou não envolvimento de Paquetá.