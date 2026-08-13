Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, abriu uma série de dossiês importantes antes do início da nova temporada, em meio ao clima de expectativa que domina a torcida do "Za'eem" a respeito da cara do time na próxima etapa e da situação de vários craques quanto à permanência no clube.

As atenções se voltam especialmente para o futuro do trio formado por Malcom, Darwin Núñez e João Cancelo, diante da continuidade das especulações sobre as movimentações do Al-Hilal durante o período de transferências, ao mesmo tempo em que a comissão técnica deseja montar o time da melhor forma possível para brigar por todos os títulos.

Leia também: entre a prontidão de Cristiano Ronaldo e o enigma de Al-Oqaidi, Postecoglou provoca surpresas antes do duelo com o Al-Fateh

O Al-Hilal inicia sua caminhada com o confronto diante do Al-Faisaly, nesta sexta-feira, pela primeira rodada da Saudi Pro League.