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Inzaghi anuncia: vou mudar minha filosofia - e esta é a situação de Malcom e Núñez

Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Itália

O que disse o técnico italiano?

Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, abriu uma série de dossiês importantes antes do início da nova temporada, em meio ao clima de expectativa que domina a torcida do "Za'eem" a respeito da cara do time na próxima etapa e da situação de vários craques quanto à permanência no clube.

As atenções se voltam especialmente para o futuro do trio formado por Malcom, Darwin Núñez e João Cancelo, diante da continuidade das especulações sobre as movimentações do Al-Hilal durante o período de transferências, ao mesmo tempo em que a comissão técnica deseja montar o time da melhor forma possível para brigar por todos os títulos.

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O Al-Hilal inicia sua caminhada com o confronto diante do Al-Faisaly, nesta sexta-feira, pela primeira rodada da Saudi Pro League.

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    Inzaghi abre a porta para novas mudanças

    Inzaghi afirmou que o mercado de transferências ainda não foi encerrado, indicando que a diretoria do Al-Hilal continua trabalhando em diversas frentes, sem revelar os nomes dos jogadores que podem chegar ou deixar a equipe no próximo período.

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    O técnico do Al-Hilal disse: "O mercado ainda está aberto, as oportunidades continuam existindo, e essas questões são tratadas entre nós e a diretoria. Vocês podem direcionar essa pergunta à direção esportiva", deixando assim a porta aberta para todas as possibilidades relacionadas ao elenco da equipe.

    Sobre os jogadores que se atrasaram para se juntar à concentração devido à participação com suas seleções na Copa do Mundo, Inzaghi esclareceu que a situação não representa um problema para ele, dizendo: "Quanto à chegada tardia de alguns jogadores à concentração, isso é algo natural, já que estão participando da Copa do Mundo, e isso não vai nos afetar".

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  • Filosofia ofensiva e competição aberta

    Inzaghi revelou uma mudança clara na forma de jogar do Al-Hilal durante a nova temporada, afirmando que o time adotará um estilo mais ofensivo, o que pode se refletir na configuração da equipe e na distribuição de funções entre suas estrelas, especialmente por contar com um grande grupo de jogadores de características ofensivas.

    O treinador italiano disse: "Nossa orientação na nova temporada será jogar em um estilo ofensivo", em uma mensagem que parece clara sobre a forma com que ele quer que o Al-Hilal se apresente, depois de iniciar o trabalho de preparação do time conforme sua nova filosofia.

    No aspecto defensivo, Inzaghi confirmou que o senegalês Kalidou Koulibaly está pronto fisicamente, explicando: "Koulibaly esteve conosco e, com as sessões de treino, ele está em plena prontidão física", e ainda apontou que o time se limitará, na fase atual, às sessões de treino no período da tarde, com a possibilidade de mudar o programa posteriormente.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O rodízio está presente: uma situação obscura

    Inzaghi também falou sobre Ali Al-Bulaihi, afirmando que o zagueiro treina normalmente no momento, mas deixou no ar a possibilidade de realizar um rodízio entre os jogadores, especialmente diante da presença de elementos jovens a quem deseja dar oportunidade na próxima etapa.

    E disse: "Al-Bulaihi treina atualmente, mas, como há outros jogadores jovens, desejo fazer o rodízio", o que reflete a vontade do treinador de não depender de um grupo fixo ao longo de toda a temporada e de trabalhar para dar a todos os elementos a chance de participar.

    Sobre o confronto com o Al-Faisaly, Inzaghi ressaltou a importância do início, afirmando o seu respeito pelo adversário e o seu desejo de conquistar a vitória, e disse: "Este é o começo da temporada, e o Al-Faisaly é um grande time, e vamos tentar ao máximo estar presentes e que a vitória seja nossa aliada".

    Com isso, Inzaghi deixou diversos assuntos em aberto antes do início da temporada, especialmente no que diz respeito à lista final e às movimentações do mercado de transferências, enquanto parece que Malcom, Núñez e Cancelo estarão entre os nomes mais visados, à espera do que resultará das decisões da direção esportiva e da comissão técnica durante o próximo período.

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