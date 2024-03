A inveja que Pep Guardiola e Manchester City têm da cobertura feliz dada pela imprensa ao Liverpool de Jurgen Klopp

O espanhol demonstra irritação com a cobertura contrastante das conquistas de Jurgen Klopp em Anfield, mas tenta sustentar o sucesso da sua equipe

Quando Pep Guardiola chegou ao Manchester City, seu ex-assistente técnico Brian Kidd sugeriu que ele não desse muita importância à Copa da Liga. "Jogue com os jogadores jovens", aconselhou Kidd. "Ninguém se importa." Guardiola, porém, não seguiu esse conselho. Ele levou o torneio a sério e guiou o City a quatro títulos consecutivas entre 2018 e 2021. No entanto, ele sentiu que recebeu pouco reconhecimento por isso.

Então, foi uma surpresa para Guardiola ver o Liverpool e Jurgen Klopp sendo universalmente elogiados por vencerem a competição nesta temporada. "Não sei o que aconteceu nos últimos anos", comentou Guardiola, em sua primeira aparição na imprensa, após a vitória dos Reds por 1 a 0, sobre o Chelsea, em Wembley. "Parece a final de uma competição diferente."

A amargura de Guardiola era evidente. Ele sentia claramente que a imprensa estava retratando as vitórias do Liverpool em 2022 e 2024 de maneira muito diferente das vitórias do City. E não era a primeira vez que isso acontece em relação ao catalão.

