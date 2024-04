Intrusos na Champions League? Bologna, Girona e outros 'azarões' perto de garantir vaga na edição 2024/25 do torneio

Aston Villa e Union Saint-Gilloise também estão entre os candidatos ao páreo pela classificação

Uma das críticas mais comuns à nova Champions League é que será uma competição ainda mais previsível, com os clubes mais ricos do continente continuando a dominar. E é muito provável que essa crítica seja fundamentada.

O novo "modelo suíço" aumentará as chances para os times maiores durante as oito partidas da fase de grupos: mesmo aqueles que terminarem em 24º lugar ainda terão chances de se classificar para o mata-mata via playoffs.

Dito isso, os planos de reservar diferentes vagas na competição com base em performances europeias anteriores foram descartados após fortes reações negativas. E assim, ao contrário da proposta da Super Liga, cada clube terá que conquistar o direito de jogar na competição a cada ano, embora os critérios de qualificação estejam longe de serem perfeitos.

É uma verdade inconveniente que muitos dos principais clubes estão descobrindo por conta própria nesta temporada. Em que sentido? No sentido de que, em toda a Europa, esta tem sido a temporada dos azarões. Que agora estão buscando conquistar seu lugar na nova Liga dos Campeões.