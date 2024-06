Internacional não abre mão de Gre-Nal no Beira-Rio e irrita diretoria do Grêmio

Tricolor, que não poderá utilizar a Arena, queria os dois clássicos em campo neutro

A união e entre Grêmio e Internacional por conta da solidariedade devido a tragédia das enchentes que assola o Rio Grande do Sul foi até a página 2. Isso porque, segundo sabe a GOAL, há uma guerra travada nos bastidores entre os dois clubes e o motivo é a sede dos clássicos no Brasileirão.

O Internacional, que mandará o duelo contra o Grêmio no segundo turno, não abre mão de jogar no Beira-Rio, que até lá, estará em condições de receber a partida. O Grêmio, por sua vez, não poderá mandar o clássico do primeiro turno na Arena e sugeriu que os dois jogos acontecessem em campo neutro.