Internacional frustra brasileiros e segura Maurício, mas cogita venda ao exterior

Colorado exige no mínimo R$ 44,7 milhões pela parte que detém do meia-atacante de 22 anos

O Internacional decidiu segurar o meia-atacante Maurício nesta janela de transferências, mesmo com o interesse de outros clubes do futebol brasileiro no jogador. A perspectiva dos gaúchos é que haja uma oferta do exterior nos moldes desejados a partir de julho deste ano, como soube a GOAL.

Bahia, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Red Bull Bragantino fizeram contato com o clube de Porto Alegre a fim de contratar o atleta no mercado da bola. No entanto, todos os interessados ouviram que o Inter exige entre € 8 milhões (R$ 44,71 milhões na cotação atual) e € 10 milhões (R$ 55,9 milhões) pelo percentual que detém do meio-campista — 50% dos direitos econômicos.

A exigência do Colorado afastou potenciais interessados do futebol brasileiro. Os gaúchos, contudo, abrem as portas para propostas do exterior a partir da próxima janela de transferências internacional, entre julho e setembro de 2024.

